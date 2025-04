Estrelas no Coachella Day 3 Fotos de moda e música

Justin Bieber Selfies compartilhadas sem camisa relaxando depois Hospedando sua festa exclusiva No festival, David Dobrik dando Natalie Noel Foram fotografados passando alegremente algum tempo dos pés e Landon Barker Reunir um sinal de paz enquanto parada é seu domingo com sua irmã.

Mas, o verdadeiro show ainda estava em estágios ao redor do festival Coachella … Shaboooozey Começou o dia forte com seus hinos do partido, Megan Ti Stallion A multidão pulando com ela seus grandes convidados como Ciara dando Rainha LatifahPendência, Addison Rae Surpreendeu os fãs quando Shi se juntou a Arca e Post Malone Purê de clássicos do hip hop e country no palco principal para encerrar o grande fim de semana!