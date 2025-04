Estudante da Universidade de Massachusetts acusado de bombardear a concessionária da Tesla

Não é todo o aluno da Universidade de Massachusetts Boston ser preso por supostamente bombardear uma concessionária de Tesla operada pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk Para.

Mas 19 anos de idade Owen McIntire Funciona -se neste lugar único … depois de terem sido apreendidos por agentes do FBI no campus de UMass Boston e fizeram uma aparição inicial no tribunal na sexta -feira, anunciou o Departamento de Justiça.