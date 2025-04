Estudantes da rede pública assistem concerto didático da Orquestra Sinfônica do Brasil em Penedo

O Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto lotou na manhã desta terça, 01, durante o primeiro concerto didático da Orquestra Sinfônica do Brasil (OSB) em Penedo.

Alunos e alunas de doze unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participaram da atividade extraclasse, interagindo com o Quinteto de Metais da OSB, regido pelo maestro Anderson Alves.

Na cidade alagoana escolhida para receber o programa de educação musical da Fundação Orquestra Sinfônica do Brasil, o Quinteto de Metais volta ao antigo Cine São Francisco amanhã para o segundo concerto didático para estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo.

Patrocinado pela TAG (empresa de gasoduto), o programa Conexões Musicais inclui ainda aulas do maestro Anderson Alves logo mais à noite, no Theatro Sete de Setembro, das 18h30 às 20 horas. No mesmo local, o Imperial Coro de Penedo faz um ensaio geral no horário entre 20h e 21h30.

Também na noite desta terça, 01, haverá aulas para iniciantes de clarinete, bombardino, trompete e bombardão no convento franciscano de Penedo, onde os músicos da OSB e da Sociedade Musical Penedense ensaiam para o concerto conjunto que irão fazer no Theatro Sete de Setembro

As oficinas para músicos e os ensaios abertos ao público se repetem até sexta-feira, 04, nos mesmos locais e horários. Já no sábado, 05, o encerramento do Conexões Musicais tem a seguinte programação, a partir das 19 horas, com acesso gratuito.

PROGRAMA

CIA FLOR DO SERTÃO E COLETIVO MARGEIA

ESPETÁCULO CONTA CHICO

Montagem: Cia Flor do Sertão e Coletivo Margeia

Texto : Allê O’Santo

Direção: Emmanuel Silva

Produção: Nanny Silva e Anny Santos

IMPERIAL CORO DE PENEDO

Patrícia Albuquerque, maestra

Anderson Alves, maestro convidado

UM GIRASSOL NOS TEUS CABELOS – Alceu Valença (Arranjo: Vladimir Alexandre)

REI DOS PALMARES – Eraldo Trindade

DIA DE FESTA – Ailson Maia (Arranjo: Andréia Perruci)

ROENDO UNHA – Luiz Gonzaga (Arranjo: Nilton Souza)

QUINTETO DE METAIS DA OSB

SONATA FROM DIE BÄNKELSÄNGERLIEDER – Anonymous (Edição: Robert King)

TRENZINHO DO CAIPIRA – Heitor Villa-Lobos (Arranjo: Jessé Sadoc)

CANTOS NORDESTINOS – Folclore (Arranjo: Gilberto Gagliardi)

MEDLEY BOSSA NOVA – Roberto Menescal, Carlos Lyra e Marcos Valle (Arranjo: Jessé

Sadoc)

AQUARELA DO BRASIL – Ary Barroso (Arranjo: Mestre Duda)

SOCIEDADE MUSICAL PENEDENSE E QUINTETO DE METAIS DA OSB

Francisco Moraes, maestro

DOIS CORAÇÕES – Pedro Salgado

SILVINO RODRIGUES – Mario Zan

COMO É GRANDE O MEU AMOR POR VOCÊ – Roberto Carlos (Arranjo: Francisco

Moraes)

FORRÓ DAS ANTIGAS Nº 1 – Meu Vaqueiro, Meu Peão; Verdadeiro Amor; Brincar de

Viver; Viver uma Paixão – Mastruz com Leite e Magníficos (Arranjo: Fábio Mesquita)