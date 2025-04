‘Eu meio que acho que esta é uma jogada ruim’: Ben Askren reage a Sean O’Malley, levando a revanche com Merab Dvalishvili no UFC 316

Ben Askren não está dizendo que Sean O’Malley não pode vencer o Merab Dvalishvili no UFC 316, mas ele questiona a decisão do ex -campeão de tomar a revanche agora.

Dvalishvili levou o título de O’Malley por decisão unânime no UFC 306 em setembro, e agora eles o realizarão de volta em 7 de junho no Prudential Center em Newark, NJ

Askren deseja que O’Malley tenha levado outra luta contra um oponente estilístico diferente antes de esbarrar contra o dvalishvili de riscar.

“Eu meio que acho que essa é uma jogada ruim”, disse Askren Funky & The Champ com Daniel Cormier. “Se ele for espancado por Merab novamente, ele perde um monte de atração, porque é como, bem, você já perdeu o campeão duas vezes, então até que o campeão desapareça, eles não vão lhe dar uma terceira chance contra ele.

“Ele poderia ter lutado alguns, talvez, caras de classificação mais baixa-contra caras que não podem derrubá-lo, ele meio que parece uma verdadeira estrela, certo? Ele é realmente emocionante e muito diversificado ataque, porém, ele poderia ter parecido muito bem [against somebody else]construiu a luta novamente em algo maior. Mas agora, sinto que todo mundo está sentindo … ‘Ei, nós acabamos de ver isso. Não foi competitivo. Por que precisamos ver isso de novo? ‘”

O’Malley diz que fez muitas mudanças na vida desde que perdeu o título para Dvalishvili – incluindo desistir da mídia social – e acredita que está em um lugar muito mais saudável física e mentalmente em sua quarta luta no campeonato do UFC.

Dvalishvili encontrou muito sucesso na primeira reunião com sua pressão e luta livre, e é por isso que Askren acredita que O’Malley deveria ter, talvez, tenha demorado mais tempo para colocar seus sapatos de luta e se humilhar nos tapetes.

“Eu gostaria que Sean tivesse levado um pouco mais de tempo para melhorar sua luta livre, mas ele tem ataque dinâmico, ele tem recursos de nocaute”, disse Askren. “Agora, Merab tem sido relativamente imparável em seu último punhado de brigas.”