Eu não quero tirar de Amaury Vergara: Simón Levy

O advogado envia uma mensagem para Amaury Vergara, para mudar o sistema financeiro Chivas

Guadalajara – Chivas Ele vive uma crise esportiva, não classificando o jogo e cortando o processo de Gerardo Espinoza. Simón Levyque é um investidor, falou com ESPN Sobre seu plano de mudar o sistema financeiro do Clube Guadalajara, esclarecendo que ele não quer comprar de Chivasmas leve os investidores para a equipe e altere a estratégia financeira para aumentar os benefícios e gastar melhor.

Simón Levyfã do Chivas, Ele quer contribuir de sua posição como financeiro e dar uma mudança na equipe de que, nos últimos anos, não conseguiu reabrir o tempo dos títulos com Matías Almeyda, através do que ele chama de marketing de jogadores.

“Eu não quero tirar nada (Amaury Vergara) Eu o respeito, acho que ele fez as coisas. Seu pai, eu estimo muito, eu o respeito, ele fez coisas maravilhosas. Jorge (Vergara) veio devolver muitas coisas a Guadalajara. Eu estimo muito a família Vergara (…) Eu respeito muito Amaury, e tudo o que eu quero é fazer bem GuadalajaraEu quero que ele se sai bem e espero que eles os ajudem “, disse ele Simón Levy.

Não houve contato pessoal com Amaury Vergara

Através de redes sociais, Simón Levy Ele anunciou sua proposta de investimento para o Guadalajara Sports Club. Mas por enquanto, ele não falou pessoalmente com o proprietário e presidente de Chivas: Amaury Vergara Harain.

“Não conversei com ele diretamente com a família. Existe minha proposta muito clara. Se eu receber algum contato, aí está. Faço da melhor fé. Mas ainda não tive um contato pessoal. Não procurei pessoalmente. Insisto, acho que também o ajuda.

Levy Ele espera que nos próximos dias o contato com o proprietário do Guadalajara Para pousar a ideia. “Se houver um primeiro contato e há algum interesse dele, eu estarei lá e responderei a ele imediatamente, agora já joguei a bola, vou esperar que já entrei em contato com ele de várias maneiras, tenho certeza de que, se houver algum interesse, porque também temos muitos amigos em comum, o contato será dado, mas esperarei”.

Não estou promissor campeonato: Simón Levy

Entre as diferentes propostas que você tem Simón LevE para melhorar ChivasÉ para buscar a bursatilização dos jogadores. A idéia é que os investidores possam colocar seu dinheiro à equipe para fazer contratações à instituição.

O projeto estaria um passo além do que a América já faz, através de Ollalani na Bolsa de Valores mexicanos.

“É o melhor modo de verdade que é dinheiro institucional, que não é lavagem de dinheiro. Este é o melhor filtro que existe e é a maneira mais pura de ver e se qualificar. A Bolsa de Valores mexicanos e a atividade do mercado de ações têm filtros muito importantes contra a lavagem de dinheiro”.

Simón Levy sabe que Amaury Vergara Ele não quer vender para Chivas, Embora o interesse e os investidores tenham sido relatados, o advogado propõe uma mudança no sistema encerrada pela equipe.

“Estou propondo um sistema financeiro, precisamente para que isso acontecesse. Amaury “, O ex -oficial mencionado.

Quem é Simón Levy?

Simón Levy-Dabbahque lançou recentemente um projeto para levar os investidores ao Guadalajara Sports Club era Subsecretário de turismo do governo do Méxicode dezembro de 2018 a maio de 2019. Levy Ele também é advogado mexicano, formado em direito com especialidade em comércio exterior, se formou na Unam que trabalhou no campo de negócios internacional, desenvolvendo e promovendo relações e investimentos entre a Ásia e a América Latina.

Ele é o fundador do presidente do México-China da UNAM e pertence ao clube líder do futuro do México.

Ele também ocupou cargos diferentes na administração pública, entre as quais suas funções se destacam como consultor do estado de Chihuahua e Cidade do México por suas relações comerciais com a China, além de colaborar com o Banco Mundial.