EUA e Irã para iniciar negociações nucleares críticas à medida que Trump ameaça a guerra

O Irã e os Estados Unidos começarão as negociações cruciais no sábado para chegar a um novo acordo nuclear, em um esforço para aliviar as tensões e evitar outro conflito no Oriente Médio que possa envolver ainda mais a região em geral.

A reunião, a ser realizada na nação árabe do Golfo de Omã, poderia ser as primeiras conversas diretas entre autoridades iranianas e americanas em uma década, embora o Irã insista que eles serão indiretos – com mediadores atuando como bestas para as duas nações. O presidente Donald Trump deu ao Irã um prazo de dois meses para aceitar um acordo que levaria o Irã a diminuir sua pegada nuclear ou eliminar seu programa completamente.

“Estas serão conversas diretas com os iranianos, e eu quero deixar isso muito claro”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante uma coletiva de imprensa na sexta -feira. Ela acrescentou que o objetivo final de Trump é “garantir que o Irã nunca possa obter uma arma nuclear”.

A chegada a Omã neste fim de semana da administração de Trump, o enviado do Oriente Médio, Steve Witkoff, para negociações com autoridades iranianas, adicionará outro arquivo à variedade de questões complexas e intratáveis ​​em seu portfólio em expansão e seguirá uma reunião presencial com o presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia em São Petersburgo na sexta-feira.

As apostas no sábado são altas: Trump disse que ataques militares são possíveis contra o Irã se um novo acordo nuclear não for alcançado, embora ele tenha dito Israel – que tem defendido um ataque ao Irã – assumiria a liderança.

“Se exigir militar, teremos militares”, disse Trump na quarta -feira. “Israel obviamente estará muito envolvido nisso. Eles serão o líder disso.”

Mas o Irã se recusou repetidamente a negociar sob coação. Ele apresentou suas “linhas vermelhas” para as negociações na sexta-feira, incluindo a linguagem “ameaçadora”, “demandas excessivas” em relação ao programa nuclear do Irã e à indústria de defesa do Irã, de acordo com a agência de notícias semi-estatal Tasnim, provavelmente se referindo ao programa de mísseis balísticos de Tehran, que os aliados do leste dos Estados Unidos, se referem a uma ameaça à sua segurança.

Embora a agenda precisa das negociações permaneça incerta, o presidente prometeu garantir um acordo “mais forte” do que o acordo nuclear de 2015 intermediado pelo governo Obama, destinado a conter o programa nuclear do Irã. Trump se retirou do acordo em 2018, chamando -o de um acordo “desastroso” que deu dinheiro a um regime que patrocinou o terrorismo.

Trump quer fazer um acordo que impeça o Irã de construir uma arma nuclear, mas não especificou como seria diferente do acordo anterior, conhecido como Plano de Ação Compreensivo Conjunto, ou JCPOA. Esse acordo foi fechado durante o governo Obama e pretendia limitar o programa nuclear do Irã em troca do levantamento das sanções ocidentais.

As autoridades americanas sugeriram que podem levar o Irã a desmantelar completamente seu programa nuclear, incluindo seu componente de energia civil, ao qual Teerã tem direito sob um tratado nuclear da ONU.

As autoridades iranianas, no entanto, rejeitaram essa proposta como um não iniciante, acusando os EUA de usá-la como pretexto para enfraquecer e finalmente derrubar a República Islâmica.

Especialistas dizem que Teerã vê seu programa nuclear como sua maior fonte de alavancagem e abandoná -lo, deixaria o país perigosamente exposto.

Mas o governo também diz que não está apenas analisando um possível acordo nuclear: também quer envolver o Irã em uma ampla gama de questões, disse um alto funcionário do governo.

A reunião no sábado testará se o Irã estiver disposto a ter discussões de alto nível, isso pode levar a negociações sobre o programa nuclear do Irã, o programa de mísseis balísticos e o apoio a procuradores na região, disse o funcionário.

“O Irã estaria ansioso para voltar a algo como o JCPOA, então a pergunta é: eles estão dispostos a colocar mais alguma coisa na mesa?” O funcionário disse.

Enquanto Trump está ameaçando a perspectiva de guerra como conseqüência para negociações fracassadas, outras autoridades americanas fizeram um tom muito menos beliconte.

Witkoff, enfatizou o final do mês passado que uma solução diplomática está ao seu alcance. Em uma entrevista com Tucker Carlson, ele divulgou a força militar dos EUA e expôs as vulnerabilidades do Irã, mas foi rápido em esclarecer: “Isso não é uma ameaça”.

“Se os iranianos ouvem essa transmissão, não sou eu emitindo uma ameaça. É o presidente que tem essa autoridade”, disse ele.

Um ex -funcionário dos EUA disse que as negociações podem ser um ponto de partida para ambos os lados para divulgar se mais negociações são possíveis.

“Sábado, na melhor das hipóteses, é um exercício de configuração de mesa, para determinar se um acordo é possível”, disse um ex -funcionário dos EUA que negociou com o Irã sobre questões nucleares.

“Suspeito que o Irã pretenda demonstrar flexibilidade, pois o diabo está nos detalhes das negociações nucleares, e é improvável que os detalhes sejam abordados neste episódio de abertura”, disse o ex -funcionário.

Por enquanto, não é uma negociação, o porta -voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, alertou, mas uma reunião com um objetivo específico.

“A coisa muito específica que precisa ser realizada, o que tornaria o mundo um lugar muito mais seguro, é garantir que o Irã nunca tenha uma arma nuclear”, disse Bruce a repórteres.

O líder supremo do Irã indicou com uma carta recente para superar uma abertura a negociações que possam levar o Irã a concordar com medidas que o impediriam de construir uma arma nuclear.

Mas o processo de planejamento para as negociações de alto risco de sábado foi acidentado.

Às vezes, nesta semana, houve perguntas entre os envolvidos sobre se eles iriam acontecer, já que o Irã estava dizendo que eles só se envolveriam indiretamente enquanto Trump insistia que haveria uma reunião direta. Mas na sexta -feira, parecia que as negociações estavam a caminho de avançar, disseram fontes familiarizadas com o planejamento.

Em um artigo do Washington Post nesta semana, o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi alertou que uma guerra ao Irã arrastaria os EUA-e a região-para um conflito caro que um presidente eleito em uma plataforma anti-guerra estaria ansioso para evitar.

“Não podemos imaginar o presidente Trump querendo se tornar outro presidente dos EUA atolado em uma guerra catastrófica no Oriente Médio – um conflito que se estenderia rapidamente por toda a região e custaria exponencialmente mais do que os trilhões de dólares dos contribuintes que seus antecessores queimaram no Afeganistão e no Iraque”, escreveu ele.

Ainda assim, a República Islâmica – sua projeção regional de energia enfraquecida significativamente nos últimos 18 meses por ataques israelenses em seus proxies e ataques sem precedentes dentro de suas próprias fronteiras – optou por ir à mesa de negociações.

Os funcionários do governo Trump creditaram as ações de Israel para a posição que o Irã se encontra, com Witkoff dizendo que os ataques de Israel deixaram as defesas do Irã “evisceradas”.

Mas, apesar da Frente Unida com Israel que os funcionários do governo dos EUA apresentaram publicamente, o anúncio de Trump nesta semana sobre as negociações de sábado parecia ser uma surpresa para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, que estava sentado ao lado dele. Duas fontes israelenses disseram à CNN que o anúncio “certamente não” ao gosto de Israel.

Ao retornar, Netanyahu, disse que, se as negociações nucleares se arrastarem, poderá atingir o Irã de qualquer maneira.

A CNN relatou anteriormente que as agências de inteligência dos EUA alertaram as administrações de Biden e Trump que Israel parece provável que atinja metas associadas ao programa nuclear do Irã como parte da missão desse país de promulgar uma mudança de regime na República Islâmica.

Michael Williams da CNN, Alayna Treene, Alireza Hajihosseini, Pauline Lockwood e Nadeen Ebrahim contribuíram para este relatório.