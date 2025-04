EUA e Irã transmitem positividade cautelosa depois de encerrar a terceira rodada de negociações nucleares

CNN

Líderes dos Estados Unidos e do Irã pintaram uma imagem positiva, mas cautelosa, das negociações entre as nações sobre o programa nuclear do Irã no sábado, após a terceira fase das discussões envolvidas em Omã.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e o enviado do Oriente Médio dos EUA, Steve Witkoff, lideraram as delegações. Especialistas técnicos também mantiveram conversas sobre o programa nuclear do Irã e como seria um acordo.

“A terceira rodada de palestras de hoje, em Muscat, foi positiva e produtiva. Esta última rodada de discussões diretas e indiretas durou mais de quatro horas. Ainda há muito o que fazer, mas foi feito um progresso adicional ao chegar a um acordo. Concordamos em nos encontrar novamente em breve, e agradecemos aos nossos parceiros de Omã por facilitar essas negociações”, disse uma autoridade da Administração Sênior.

Especialistas descreveram a terceira rodada de negociações como uma fase mais difícil das negociações técnicas à medida que Washington estabelece suas condições.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que “ainda há diferenças nas principais questões e detalhes” e disse que eles são “esperançosos, mas cautelosos” em chegar a um acordo.

“Este foi um ambiente muito calmo e organizado para facilitar as conversas. As negociações desta vez foram muito mais graves do que as anteriores; nos envolvemos em conversas que eram mais detalhadas, mais em nível de especialista e mais técnico. As conversas especializadas também foram bem”, disse Araghchi no sábado.

As negociações de sábado surgem quando Teerã e Washington permaneceram fortemente divididos nos detalhes do programa nuclear do Irã, tornando -o uma questão fundamental que ambos os lados estão tentando resolver. As delegações dos EUA e do Irã se reuniram no último sábado para uma segunda rodada de conversas de alto nível em meio a otimismo temperado sobre um caminho diplomático a seguir e depois que uma rodada inicial foi realizada no Omã Capital Muscat no início deste mês.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Bin Hamad Al Busaidi, disse que as negociações continuarão na próxima semana.

Tanto os EUA quanto o Irã descreveram as conversas anteriores como positivas, apesar da ameaça do presidente Donald Trump de nós e de greves militares israelenses contra locais nucleares iranianos, caso Teerã não aceitar um acordo.

O secretário de Estado Marco Rubio disse na quarta -feira que os EUA não prevêem que o Irã enriquecendo seu próprio material nuclear, mas importe o combustível nuclear – urânio – necessário para um programa de energia civil. O Irã declarou repetidamente que seu direito de enriquecer o urânio não é negociável.

O Irã e as potências mundiais, incluindo os EUA, chegaram a um acordo nuclear em 2015, conhecido como JCPOA, sob o qual o Irã havia concordado em limitar seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções que prejudicaram sua economia.

Trump abandonou esse acordo em 2018 durante seu primeiro mandato presidencial. O Irã retaliou ao avançar seu enriquecimento de urânio até 60% de pureza, mais próximo do nível de aproximadamente 90% necessário para fazer uma bomba.

O presidente disse que quer um acordo “mais forte” com o Irã do que o atingido em 2015 sob o governo Obama, mas as autoridades americanas se depararam com suas demandas no mês passado.