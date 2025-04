EUA remove o comandante na Groenlândia após a controversa visita de Vance

CNN

Os EUA anunciaram que removeram o comandante da base espacial Pituffik na Groenlândia na quinta -feira por causa de uma “perda de confiança em sua capacidade de liderar”, após a controversa visita do vice -presidente JD Vance à ilha semiautônoma no mês passado.

“As ações para minar a cadeia de comando ou subverter a agenda do presidente Trump não serão toleradas no Departamento de Defesa”, escreveu o porta -voz do Pentágono, Sean Parnell, em comunicado divulgado na quinta -feira anunciando a remoção de Susannah Meyers.

Após a visita de Vance à ilha no final de março, o Military.com informou que Meyers enviou um e -mail para a base espacial, pressionando as ações e comentários do vice -presidente durante a viagem. Parnell incluiu um link para a história do Military.com em seu X Post.

O site de notícias informou que o comandante deposto escreveu em um email: “Não presumo entender a política atual, mas o que eu sei são as preocupações do governo dos EUA discutidas pelo vice -presidente Vance na sexta -feira não refletem a base espacial Pituffik”.

O coronel Shawn Lee assumiu a posição de Meyers, de acordo com um comunicado de imprensa do Comando de Operações Espaciais.

Os destaques de remoção contínuos movimentos para o controle dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, já que o presidente Donald Trump prometeu adquirir a terra “de uma maneira ou de outra”, e Vance reivindicou repetidamente que a ilha é vulnerável e que os EUA “não tinham outra opção” senão acelerar sua presença lá.

Vance, ao lado de sua esposa, a segunda -dama Usha Vance, visitou o posto avançado da Força Espacial dos EUA em Pituffik, na costa noroeste da Groenlândia, a 1.000 milhas da capital de Nuuk no mês passado. Usha Vance estava originalmente planejando participar de uma corrida com cães na ilha, mas os protestos esperados e manifestações silenciosas alteraram sua visita.

Durante sua viagem, o vice-presidente fez um argumento de alto nível para o controle americano da Groenlândia, que é um território semiautônomo da Dinamarca. Ele disse que a Groenlândia estaria melhor “ficando sob o guarda -chuva de segurança dos Estados Unidos do que você está sob o guarda -chuva de segurança da Dinamarca”.

Trump também foi vocal sobre seu objetivo de adquirir a Groenlândia e disse que “não tirará nada da mesa” para obter a ilha, incluindo força militar, mas que há uma “boa possibilidade” que não será necessária. Ele também confirmou que “absolutamente” se envolveu em discussões sérias sobre a potencial anexação da Groenlândia.