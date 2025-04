Eventos LGBTQ+ do Kennedy Center cancelados

Washington, DC

AP

–



Os organizadores e o Kennedy Center cancelaram os eventos de uma semana comemorando os direitos LGBTQ+ para o Festival Mundial do Pride deste verão em Washington, DC, em meio a uma mudança de prioridades e a deposição de liderança em uma das principais instituições culturais do país.

Vários artistas e produtores envolvidos na cronograma de tapeçaria do Centro, que haviam sido planejados para 5 a 8 de junho, disse à Associated Press que seus eventos haviam sido cancelados ou mudados silenciosamente para outros locais. E após os cancelamentos, a Aliança do Pride Capital de Washington se desassociou do Kennedy Center.

“Somos uma comunidade resiliente e encontramos outras avenidas para comemorar”, disse June Crenshaw, vice -diretor da Aliança. “Estamos encontrando outro caminho para a celebração … mas o fato de termos que manobrar dessa maneira é decepcionante.”

O site do Kennedy Center ainda lista a tapeçaria de orgulho em seu site com uma descrição geral e um link para o site do World Pride. Não há outros detalhes.

O Kennedy Center não respondeu a um pedido do AP para comentar.

A mudança ocorre logo após mudanças maciças no Kennedy Center, com o presidente Donald Trump disparando tanto o presidente quanto o presidente no início de fevereiro. Trump substituiu a maior parte do conselho por legalistas, que o elegeu o novo presidente do Kennedy Center.

O evento mundial do Orgulho, realizado a cada dois anos, começa em pouco menos de um mês – de 17 de maio a 8 de junho com apresentações e comemorações planejadas em toda a capital. Mas as políticas do governo Trump sobre os direitos dos transgêneros e comentários sobre as performances de drag do Kennedy Center despertaram preocupação com que tipo de recepção os participantes receberão.

“Eu sei que a DC como comunidade ficará muito empolgada por hospedar o World Orgulho, mas sei que a comunidade é um pouco diferente do governo”, disse Michael Roest, fundador e diretor da Orquestra Internacional do Pride, que teve sua apresentação em 5 de junho no Kennedy Center cancelado abruptamente poucos dias depois de aquisição de Trump.

Roest disse à AP que estava nos estágios finais de planejamento da apresentação do Kennedy Center após meses de e -mails e ligações de zoom. Ele estava esperando um contrato final quando Trump postou nas mídias sociais em 7 de fevereiro das mudanças de liderança e sua intenção de transformar a programação do Kennedy Center.

Imediatamente o Kennedy Center tornou -se não responsivo, disse Roest. Em 12 de fevereiro, ele disse, recebeu um e-mail de uma frase de um funcionário do Kennedy Center afirmando: “Não podemos mais avançar seu contrato no momento”.

“Eles passaram de muito ansioso para sediar para nada”, disse ele. “Desde então, não ouvimos uma palavra de ninguém no Kennedy Center, mas isso não vai nos impedir.”

Após o cancelamento, Roest disse que conseguiu mudar a apresentação da Orquestra Orgulhosa Internacional para o Strathmore Theatre, na vizinha Bethesda, Maryland.

Crenshaw disse que alguns outros eventos, incluindo um tempo de drag story e uma exibição de partes da colcha do Memorial da Aids, seriam transferidos para o centro de boas -vindas do World Pride em Chinatown.

Monica Alford, jornalista de artes e cultura veterana e planejadora de eventos, estava programada para organizar um evento em 8 de junho como parte da tapeçaria do orgulho, mas disse que também viu a comunicação abruptamente terminar alguns dias após a aquisição de Trump.

Alford tem uma longa história com o Kennedy Center e organizou o primeiro brunch de arrasto no telhado do Kennedy Center em 2024 e disse que considerava a instituição-e sua recente expansão conhecida como alcance-como “minha base” e “um espaço seguro para a comunidade queer”

Ela disse que ainda estava finalizando os detalhes de seu evento, que descreveu como “para ser familiar, assim como o brunch de drag era familiar e elegante e sofisticado”.

Ela disse que lamenta a perda da parceria que nutriu com o Kennedy Center.

“Estamos fazendo um desserviço à nossa comunidade – não apenas a comunidade queer, mas toda a comunidade”, disse ela.

Roest disse que nunca recebeu uma explicação sobre por que a apresentação foi cancelada tão tarde nas etapas de planejamento. Ele disse que sua orquestra não consideraria mais se apresentar no Kennedy Center e acredita que a maioria dos artistas queer faria a mesma escolha.

“Seria necessário haver uma declaração muito, muito pública de inclusão do governo, daquele conselho, para considerarmos isso”, disse ele. “Caso contrário, é um espaço de desempenho hostil”.