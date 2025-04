Ex -deputado George Santos condenado a 87 meses por acusações de fraude federal

CNN

O ex -dependente do deputado George Santos foi condenado na sexta -feira a 87 meses de prisão por roubo de identidade agravado e acusações de fraude eletrônica decorrentes de atividades fraudulentas durante sua campanha de 2022.

O juiz decidiu que ele deve se render até 25 de julho.

Santos estava chorando no tribunal na sexta -feira e disse que “traiu a confiança confiada em mim” enquanto dava uma breve declaração ao juiz.

“Não posso reescrever o passado, mas posso controlar o caminho a seguir, tentei o meu melhor”, disse Santos.

A sentença marca uma queda para o ex -congressista republicano de Nova York que se declarou culpado em agosto. Na época, ele também recebeu ordens para pagar a restituição de US $ 373.000 como parte de um contrato.

O Departamento de Justiça procurou uma sentença de prisão de mais de sete anos para Santos, enquanto pediu ao tribunal a sentença mínima de dois anos.

Santos, que representou partes de Long Island e rainhas durante seu breve e escândalo, que foi eliminado no Congresso, foi expulso da Câmara no final de 2023, depois que o Comitê de Ética da Câmara divulgou um relatório de “conduta ilegal e ilegal” adicional de Santos.

Além do relatório, ele provocou choque e controvérsia sobre o Capitol Hill sobre as revelações de que ele fabricou grandes partes de sua história de vida e também estava enfrentando quase duas dúzias de acusações federais, incluindo alegações de fraude relacionadas aos benefícios de desemprego da Covid-19, usando os fundos de campanha e mentiram sobre suas finanças pessoais sobre relatórios de divulgação da Câmara.

O ex -legislador em apuros sobreviveu a tentativas anteriores de removê -lo do cargo e originalmente se declarou inocente das acusações em 2023.

Ele tentou concorrer a outro distrito de Nova York como independente no ano passado, antes de terminar sua oferta no Congresso após cerca de um mês e depois se declarou culpado apenas algumas semanas antes do ex-congressista ser julgado pelas acusações federais.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.