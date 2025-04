Ex-estrela da NFL Anthony Barr Cauns contra ‘Tush Push’ Ban, ‘Slippery Slope’

Reproduza o conteúdo do vídeo

Ex -estrela de Minnesota Vikings Anthony Barr – que alguns acreditam que surgiram o conceito “Tush Push”- diz que a NFL não deveria absolutamente proibir o controverso zagueiro.

O ex-linebacker-que já foi capturado em um microfone quente, sugerindo que as equipes implementam o fraternamente empurradas anos antes do Philadelphia Eagles Eagles o tornou famoso controvertido TMZ Sports Fora de LAX esta semana que se Roger Goodell E Co. bare -o de jogos … isso pode levar a algumas consequências diretas para a liga.