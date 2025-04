Já faz mais de um ano uma irmã da morte chocante de Vontae Davis … Mas o tempo não veio com respostas, porque o Excaminer médico não sabe o que fez com que a ex -estrela da NFL morresse com apenas 35 anos.

TMZ Sports Obteve o relatório de autópsia do Excaminer Medical County Broward na sexta -feira … depois que Davis foi fundado por um assistente em sua academia em casa em Southwest Ranches, FL, FL, 1º de abril de 2024. O modo de morte também é um mistério para o eu.

“Devido à totalidade das circunstâncias, incluindo inconsistências entre a cena e as descobertas na autópsia, a causa e a maneira neste caso são melhor classificadas como indeterminadas”.

A toxicologia repetiu que Davis usava drogas em seu sistema na época de sua morte … testando positivos para mhamphemes, canabinóides e MDMA (comumente conhecida como ecstasy).

As notas do relatório eram um usuário conhecido de drogas ilícitas, também revelando que havia “suspeito de parafhernalia de drogas” no quarto dele em sua morte … que incluía “cápsulas claras contendo pó branco e bronzeado”.



O relatório também faz uma imagem de como o Defender Star foi encontrado … afirmando que Davis estava em uma posição supina no chão da academia com uma “substância escura desconhecida no banco da sauna”.

As autoridades também não com Davis tiveram um histórico de bons ferimentos de sua longa carreira no futebol.

Davis jogou no cornerback dos Dolphins, Colts e Bills em suas 10 temporadas na NFL.

O duas vezes Pro Bowler registrou 22 interceptações, quatro fumbles forçados, dois sacos e um touchdown antes de se aposentar em 2018.