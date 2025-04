Ex-“NYPD Blue”, estrela Kim Delaney, fora do gancho após prisão por agressão criminosa

Ex -estrela “NYPD Blue” Kim Delaney Won enfrenta quaisquer acusações após sua recente prisão por agressão criminal … A LA promotores se recusou a registrar qualquer acusação contra ela e seu marido, a TMZ tem Learest.

Reproduza o conteúdo do vídeo

A atriz compareceu ao Tribunal Superior do Condado de LA nesta manhã depois de preso no sábado por agressão causar grande lesão corporal contra o marido, James MorganPara. Morgan também foi preso por violência doméstica do MisseMeanor.