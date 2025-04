Famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social de Penedo lotam Cine Caixa CAP

O Cine Caixa CAP foi encerrado em Penedo nesta quarta-feira, 23, com lotação máxima da sala de cinema móvel, iniciativa da instituição federal realizada com apoio da prefeitura que levou estudantes da rede pública e famílias inseridas em programas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) até o entretenimento gratuito.

As 78 poltronas foram ocupadas por pessoas incluídas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), trabalho que entre suas atividades de rotina inclui o acesso ao lazer que foi ampliado, em Penedo, com a abertura do Cine Caixa CAP 2025 na primeira cidade do itinerário da unidade móvel por Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

A magia do cinema também encantou os grupos atendidos pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do Barro Vermelho e do Oiteiro no programa da instituição federal que iniciou a edição 2025 do Cine Caixa CAP às margens do Rio São Francisco.

Ir ao cinema no município ribeirinho já é uma opção de lazer, educação e entretenimento regular e disponível, com filmes do circuito comercial exibidos em sessões gratuitas às quartas-feiras e a preço popular de quinta a domingo, tudo isso no Cine Penedo.

Com programação acessível a qualquer público, durante os dois dias de permanência da unidade móvel de cinema em Penedo, a articulação entre as secretarias municipais de cultura, educação e assistência social lotou as dez sessões de filmes dublados, todos animações de faixa etária livre.

Assessoria SEMASDH