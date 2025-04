Fan de Dallas Mavericks grita ‘Fire Nico’ no rosto da GM antes do jogo

Os fãs de Dallas Mavericks claramente ainda detestam Nico Harrison Para negociar Luka Doncic … Um gritou bem no rosto do GM na segunda -feira, “Fire Nico!” – Alegadamente!

A cena se desenrolou pouco antes da inclinação dos Mavs com as redes do Brooklyn no American Airlines Center em Dallas … como Harrison – que joga Doncic para o Lakers em 1º de fevereiro – estava dizendo oi para algumas pessoas em que havia aparecido um pouco mais cedo.

Um fã grita “Fire Nico” bem no rosto de Nico Harrison. Thans para o redditor u/calm_set5522 para postar o vídeo aqui: https: //t.co/o1u19ak5pm pic.twitter.com/hljdu3i16e – mrbuckbuck (@mrbuckbucknba) 1 de abril de 2025

A mão de Shoo One de uma pessoa de 52 anos, e então ele se virou para voltar para a área do vestiário de Dallas-um Mavs Backer gritou que ele deveria ser enlatado.

O fã gritou três vezes separadas – ficando mais alto a cada grito.

Para crédito de Harrison, ele reagiu e entrou nas entranhas do estádio sem mais problemas.

O fã que gritou “Fire Nico” no rosto de Nico Harrison foi confrontado pela segurança alguns minutos depois. Thans para o redditor u/calm_set5522 para o vídeo:https://t.co/kubt5mon3a pic.twitter.com/g505xu38sp – mrbuckbuck (@mrbuckbucknba) 1 de abril de 2025

Mas, de acordo com Um usuário do Reddit Que alegou ter cogumelos todo o incidente, a segurança do estádio confrontou o fã pouco tempo depois. Não está claro se o cara – que estava usando um não. 77 Jersey de Doncic Mavericks – foi removida do local sobre a alteração, embora os funcionários não o fizessem com pênis, para dizer o mínimo.

Enquanto isso, os Mavs de Harrison continuaram lutando sem Doncic-Toy perdido para o Brooklyn, 113-109. Eles agora estão 37-39 no ano.