Feirantes que comercializam peixe na feira livre de Penedo atendem convocação da Prefeitura e realizam recadastramento

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento, encerrou nesta quinta-feira (10) o recadastramento dos feirantes que comercializam peixe na tradicional feira livre do município ribeirinho. A ação, realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), contou com a adesão de aproximadamente 52 comerciantes do setor.

O processo, iniciado na quarta-feira (09), foi conduzido de forma organizada e transparente, seguindo todas as diretrizes legais. O objetivo do recadastramento é reunir dados atualizados sobre os vendedores que atuam na comercialização de pescado, permitindo um controle mais eficiente por parte do poder público e promovendo melhorias no ordenamento e na segurança alimentar da população.

De acordo com o secretário de Abastecimento, Manoel Messias Lima Júnior, a adesão significativa dos feirantes demonstra o compromisso da categoria com a regularização e com as boas práticas no comércio de gêneros alimentícios sensíveis, como é o caso do peixe.

“Foi muito importante contar com a participação dos trabalhadores que entenderam a necessidade de mantermos um cadastro atualizado. Essa é uma atividade que requer atenção redobrada em relação às condições sanitárias, e por isso o envolvimento de todos é essencial”, destacou o gestor da pasta.

Com planejamento, diálogo e ações concretas, o governo Inovação e Crescimento segue firme no propósito de fortalecer o comércio local, valorizando os trabalhadores da feira e garantindo mais saúde e qualidade de vida para quem compra e consome em Penedo.

