FEMA perdendo cerca de 20% da equipe permanente, incluindo líderes de longa data, antes da temporada de furacões

A agência encarregada de fornecer bilhões de dólares em assistência a comunidades devastadas por desastres naturais está prestes a perder uma grande parte de sua força de trabalho, incluindo alguns de seus líderes mais experientes e conhecedores que gerenciam a resposta a desastres.

Com a temporada de furacões a apenas algumas semanas, cerca de 20% da equipe permanente em tempo integral da FEMA-aproximadamente 1.000 trabalhadores-deve receber uma compra voluntária como parte do mais recente esforço de redução da equipe do Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk, de acordo com várias fontes informadas sobre as partidas iminentes.

Os líderes da FEMA responsáveis ​​por planos de resposta, operações e recuperação de desastres estão entre uma longa lista de bronze de primeira linha, saindo da agência, disseram várias fontes à CNN.

A CNN entrou em contato com a FEMA e o Departamento de Segurança Interna sobre as partidas.

“Se as posições estão ou não congeladas, é provável que seja uma fuga de cérebros significativa, o que impede nossa capacidade de responder”, disse um funcionário da FEMA, falando anonimamente por medo de retribuição, à CNN.

Os mais de 1.000 trabalhadores aceitaram ofertas recentes lideradas por Doge para renúncia diferida ou aposentadoria antecipada, disseram fontes à CNN, em meio à crescente tensão e turbulência da agência de socorro.

Mais de 800 funcionários da FEMA aceitaram ofertas semelhantes durante o programa inicial de demissão diferida no início deste ano, informou o New York Times, embora muitos outros trabalhadores da agência fossem elegíveis para essa rodada.

Desta vez, fontes disseram que mais altos funcionários estão voluntariamente indo para a porta.

“Todas essas pessoas viram seu trabalho destruído e denegriu”, disse um alto funcionário da FEMA à CNN. “Eles começaram a ver que a FEMA poderia realmente ser morta.”

O presidente Donald Trump e seus aliados criticaram a FEMA há meses como partidário, ineficaz e desnecessário. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, prometeu “eliminar” a agência, potencialmente nos próximos meses.

Nas últimas semanas, o Departamento de Segurança Interna, que supervisiona a FEMA, administrou pelo menos uma dúzia de testes de detector de mentiras aos funcionários da agência sobre supostos vazamentos de mídia. Desde que a CNN relatou os polígrafos, vários outros funcionários da FEMA foram testados, disseram várias fontes.

“As pessoas não querem mais trabalhar aqui”, disse outro funcionário sênior. “E eles estão preocupados com a aparência da agência em um ano.”

As partidas remodelarão a liderança da FEMA, disseram fontes.

“O que você está perdendo aqui são as pessoas que realmente sabem como construir e executar programas, e essas pessoas não são facilmente substituídas”, disse o primeiro alto funcionário. “Se o desejo deles era quebrar a capacidade da agência de fazer negócios, eles estão tendo sucesso sem dúvida. Mas eles não fizeram nenhum trabalho construindo algo para substituí -lo”.

Mais reduções da força de trabalho podem estar chegando à FEMA.

A grande maioria do pessoal da FEMA faz parte do quadro de funcionários de resposta de plantão (conhecidos como núcleo) e os reservistas. Essas posições-que não fazem parte do novo lote de partidas porque eram amplamente inelegíveis para as mais recentes ofertas voluntárias de demissão-incluem a maioria das funções voltadas para o público que ajudam a prestar assistência às comunidades após desastres.

No mês passado, o secretário Noem emitiu uma diretiva que exige que os principais reservistas, muitos dos quais ocupam posições de 2 a 4 anos, para serem aprovados individualmente pela equipe de Noem a ser renovada para outro período. No momento, muitos estão recebendo apenas extensões em incrementos de 30 dias, disseram várias fontes.

Vários funcionários seniores da FEMA disseram à CNN que esperam que o DHS faça uma esculpido nessas posições nos próximos meses para reduzir ainda mais a equipe da agência, o que inevitavelmente espremeria recursos implantados para zonas de desastre.

“Honestamente, não sei o que esperar”, disse o funcionário que trabalha diretamente em resposta a desastres. “Estamos lutando para fazer planos para preencher as lacunas. Acho que aceitamos que haverá mais sucessos”.

Os preparativos para furacões já foram sufocados em meio a restrições de financiamento na agência, disseram fontes. Alguns treinamentos são adiados, a contratação é congelada, as equipes estão se preparando para cortes de pessoal e compromissos entre a FEMA e seus parceiros estaduais foram limitados.

“Há um nível horrível de medo e ansiedade”, disse uma quarta autoridade da FEMA à CNN. “A falta de um plano de imagem maior é o que está causando mais preocupação. Se tivéssemos uma clara ‘marcha nessa direção’, tudo bem, e faríamos isso. Em vez disso, é tudo um jogo de adivinhação e tentando estar pronto.”