Festival da Fyre 2 adiações após problemas do local, detalhes escuros

O Fyre Festival 2 não está acontecendo no final de maio, no início de junho, como se estivesse originalmente agendado … porque foi adiado, com novas datas selecionadas ainda – e os organizadores estão depositando a culpa completa no México.

Enquanto as autoridades do México inicialmente semeiam a bordo com o festival acontecendo no país, eles alegaram recentemente que não tinham conhecimento do festival 2 da Fyre 2 … enquanto as fotos compartilhadas com o relato do festival parecem mostrar, sem playa del Carmen.