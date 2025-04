Festival Fyre 2.0 Não está acontecendo no México, os organizadores afirmam que o governo os ferrou

O Fyre Festival 2.0 não cairá em Playa del Carmen, no México, no próximo mês, e os organizadores dizem que é porque eles ficaram estranhos pelo governo mexicano.

O TMZ obteve mensagens de texto enviadas pelo produtor de eventos do Fyre Fest Nick Botero Dizendo que eles foram atribuídos pelas autoridades mexicanas. Não as palavras, Nick diz: “Eles nos foderam”.

Segundo Nick, o governo está agindo como se não tivesse idéia de que o festival estava caindo em maio … “Eles [the government] Postado é x, Instagram etc dando sua bênção e apoio e ontem eles dizem que nunca mais o coração deles é hilário. “

Nick não está aguardando esperança, dizendo que o governo está “mentindo completamente”, acrescentando “e, neste momento, não estamos fazendo nenhum evento lá e planejamos torná -lo muito público e mostrar todas as evidências”.

TMZ obtido para mensagens de texto apenas um dia depois Billy McFarland Alegou que ele e sua equipe trabalhando com Playa del Carmen para tornar a morte que o festival avança, Publicando uma linha do tempo de supostas interações Com o governo.