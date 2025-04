Firestick Remote Plashing Orange? Veja por que isso acontece e como consertar

Takeaways -chave Se a luz do remoto do seu Firestick estiver piscando laranja, isso significa que o controle remoto está tentando se conectar, mas falhando. Razões comuns para isso incluem o controle remoto, interferência de outros dispositivos, baterias baixas ou falhas de software após atualizações.

Para corrigir a luz laranja piscando, tente reiniciar o seu bastão de TV e remoto, re-aparecendo manualmente no controle remoto, alterando as baterias ou removendo dispositivos que podem causar interferência. Você também pode usar o aplicativo Fire TV como um controle remoto temporário.

Se os problemas continuarem, considere soluções mais avançadas, como limpar o controle remoto internamente, redefini -lo de fábrica ou substituí -lo se danificado. A maioria dos problemas tem correções simples, para que você possa voltar rapidamente a aproveitar seus shows.

Então, você se sentou com uma tigela de pipoca, pronta para transmitir seu programa favorito e – Bam! O controle remoto do Firestick começa a piscar laranja. Não uma vez, não duas vezes, mas constantemente piscando como se estivesse tentando conversar no código Morse.

Frustrante, certo?

Não se preocupe, você não está sozinho. Milhares de usuários se deparam com esse problema irritante, onde o controle remoto do Firestick está piscando laranja e não será parado ou para completamente de funcionar. Às vezes, ele próprio não está pego. Outras vezes, ele se recusa a se conectar completamente.

Seja qual for o caso, este post está aqui para ajudar. Sem cotão, sem palavras chiques. Apenas soluções simples e de trabalho. E sim, abordaremos todas as variações desse problema – de “Firestick remoto piscando laranja, mas não emparelhando” para “A Amazon Fire TV remota piscando laranja constantemente”.

O que significa quando o seu controle remoto do Firestick está piscando laranja?

Se o seu controle remoto do Firestick estiver piscando laranja, significa simplesmente que o controle remoto está no modo de emparelhamento e está tentando se conectar ao seu dispositivo de TV de fogo – mas falhando.

Isso geralmente acontece quando:

O controle remoto foi desconectado ou não pareado

Há interferência de outros dispositivos

As baterias são baixas ou instáveis

O Firestick não detectou o controle remoto corretamente após uma reinicialização ou atualização

Em resumo: piscando laranja = não conectado. Vamos consertar isso a seguir.

Firestick Remoto piscando laranja, mas não emparelhado – o que está acontecendo?

Esta é provavelmente a versão mais frustrante. Seu controle remoto do Firestick está piscando laranja, mas não emparelhando, não importa o que você faça. Mesmo depois de substituir as baterias ou reiniciar seu bastão de TV de fogo, ela simplesmente não se conecta.

🔋 As baterias são fracas ou desalinhadas

Parece básico, mas um número surpreendentemente grande de pessoas lida com o problema de laranja piscando o Firestick devido a baterias que não estão totalmente carregadas ou não estão sentadas adequadamente.

📡 Interferência de outros dispositivos

Seu controle remoto do Firestick usa o Bluetooth, e isso significa que a interferência pode ser um problema real. Se você tem roteadores Wi-Fi, telefones sem fio, microondas ou até outros controles remotos nas proximidades, isso pode atrapalhar as coisas.

🔄 Firestick Software Flitch

Às vezes, após uma atualização do sistema, seu taco de TV de fogo pode esquecer o controle remoto. Isso apenas acontece. E então você está preso assistindo aquela luz laranja piscando remoto do Firestick em vez do seu show.

🛑 Remoto foi acidentalmente não pareado

Se alguém da sua casa pressionou e segura os botões (olhando para você, crianças pequenas), o controle remoto pode ter entrado no modo de emparelhamento por engano – e agora não consegue encontrar seu dispositivo novamente.

Agora, vamos para as coisas boas: como corrigi -las.

Firestick Remoto piscando laranja, mas não emparelhado? Experimente essas correções agora

Pronto para parar de piscar e voltar a assistir? Siga estes métodos em ordem. Comece simples e depois vá mais fundo.

Reinicie tudo

A primeira coisa a fazer é reiniciar o seu bastão de TV de fogo e o controle remoto.

Como reiniciar:

Desconecte seu Firestick do poder.

Espere 30 segundos.

Conecte -o novamente.

Deixe -o reiniciar totalmente.

Enquanto isso, remova suas baterias remotas, aguarde 10 segundos e coloque -as de volta.

Verifique se o Firestick Remote piscando o problema laranja interrompe.

Renusera manualmente o controle remoto

Se você é O controle remoto do Firestick está piscando laranjaestá tentando emparelhar. Você pode forçá -lo a se conectar manualmente.

Passos para emparelhar seu controle remoto:

Certifique -se de que o Firestick esteja ligado.

Segure o botão doméstico no controle remoto por 10 a 15 segundos.

Solte o botão e aguarde o piscar para parar.

Ainda piscando? Tente novamente mais algumas vezes – muitas vezes leva algumas tentativas.

Troque de baterias (mesmo que sejam novas)

Sim, mesmo que eles sejam “novos”. Algumas baterias simplesmente não funcionam bem com controles remotos de fogo.

Use baterias alcalinas frescas, preferencialmente Duracell ou Energizer.

Ponha -os. Espere. Observe a luz.

Se o seu controle remoto da Amazon Fire TV estiver piscando laranja, ele deve parar de piscar ou emparelhar com sucesso depois disso.

Remover interferência

Afaste outros dispositivos do bastão da TV Fire. Isso inclui:

Outros controles remotos

Alto -falantes Bluetooth

Roteadores Wi-Fi (se muito perto)

Microondas (sim, estranho, mas verdade)

Verifique se o seu Firestick e Remote têm uma linha de visão clara (sem móveis grossos ou objetos de metal intermediários).

Use o aplicativo de TV de fogo como um controle remoto temporário

Se o seu controle remoto físico estiver dando o drama laranja piscando Firestick, faça o download do aplicativo remoto da Amazon Fire TV da Play Store ou App Store.

Use o aplicativo para:

Navegue pela sua TV de fogo

Vá para Configurações> Controladores e dispositivos Bluetooth> Amazon Fire TV Remotes

Escolha “Adicionar novo controle remoto” e siga as instruções

Isso também pode ajudar a reiniciar o emparelhamento com seu controle remoto físico.

Redefina a fábrica no controle remoto

Se nada mais funcionar, é hora de destruí -lo (não se preocupe, não literalmente).

Veja como redefinir o seu controle remoto:

Hold Back + Menu + deixado no controle remoto por 15 segundos.

Lançamento, aguarde 60 segundos.

Remova as baterias e desconecte o Firestick.

Conecte tudo de volta, reinsira as baterias.

Segure o botão home por 10 segundos para re-par.

Isso geralmente resolve até os mais teimosos problemas de laranja em laranja piscando.

Ainda piscando? Experimente essas correções avançadas

Se você fez tudo o exposto e seu controle de TV da Amazon Fire ainda está piscando laranja, pode ser algo mais sério.

Limpe o controle remoto internamente

Poeira dentro dos botões pode causar comportamento estranho. Abra cuidadosamente o controle remoto (se você estiver confortável) e limpe com uma escova macia e uma limpeza de álcool. Isso pode impedir que o Firestick pisque o laranja, mas não emparelhar problemas causados ​​por botões presos.

Substitua o controle remoto

Se o seu controle remoto tiver dano físico ou for simplesmente antigo, substituí -lo pode ser a única opção. Você pode comprar um genuíno controle remoto da Amazon Fire TV da Amazon ou dos principais varejistas.

Verifique se é a mesma geração que o seu modelo Firestick.

Quando é hora de seguir em frente – substitua o controle remoto

Se o seu problema de laranja piscando o Firestick continuar voltando mesmo após as correções, ou se o emparelhamento funcionar por um tempo, mas quebrar novamente, esse controle remoto pode ser apenas torrado.

Os controles remotos se desgastam – especialmente se você:

Deixou cair muitas vezes

Teve vazamento de bateria dentro

Usei com vários fogos e redefini -lo com frequência

Procure sinais como:

Botões que não estão respondendo mesmo quando pressionados

Luz laranja constantemente piscando e se recusando a parar

Desconecta remoto aleatoriamente mesmo após o emparelhamento

Conclusão

Sejamos honestos – quando o remoto do Firestick começa a piscar laranja, pode parecer que sua noite relaxante foi seqüestrada. Mas as boas notícias? Na maioria das vezes, é uma solução rápida.

Seja baterias baixas, uma desconexão aleatória ou uma falha de emparelhamento, quase sempre há uma maneira de fazer as coisas funcionarem novamente. De reinicializações simples a emparelhamento manual e redefinições completas, passamos por todas as etapas para impedir que seu controle remoto do Firestick pisque laranja e voltamos ao streaming.

Então, da próxima vez que o seu Amazon Fire TV remoto está piscando laranjanão se estresse – apenas siga as correções e você estará pronto para ir.

Leia também: