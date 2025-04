Flick e um dilema da porta: mantenha Szczesny ou aposte em Ter Stegen?

Ter Stegen, que reduziu os prazos de recuperação, só poderia ser registrado na Liga dos Campeões com a Low Szczesny, um cenário que o filme ainda não deseja considerar.

O Barcelona-Marc-Andre Ter Stegen foi um protagonista involuntário na conferência de imprensa de Hansi Flick antes do jogo, decisivo, da Copa que jogará o Barça contra o Atlético de Madrid. Geralmente claro em suas respostas e direto em seu discurso, quando ele falou sobre seu compatriota, ele evitou ser conclusivo e deixado no ar a propriedade do gol no trecho final do curso … e em uma final teórica da Liga dos Campeões.

A regulamentação da concorrência é clara, tanto que, no caso de recuperar Ter Stegen a tempo, só poderia ser registrado na competição governada por Szczesny, que estava registrada em seu lugar. Um problema de primeiro nível …

“Haverá tempo para decidir”, respondeu ele, entre desconfortável e evasivo, o técnico, evitando dar uma pista para uma possível recuperação total do goleiro alemão e o que ele deve decidir: retornar a posição inicial ou continuar apostando em um szczesny cujo desempenho é tocar o excelente.

Hansi Flick fala com Ter Stegen em uma prática de Barcelona. Efe

Ferido em Villarreal, no final de setembro, Ter Stegen foi operado e um declínio foi contemplado pelo resto da temporada … mas sua recuperação está se desenvolvendo muito mais rápida do que o esperado. De fato, ele surpreendeu na segunda -feira fazendo boa parte do treinamento com seus colegas de equipe para abrir a especulação sobre um possível reaparecimento antes de terminar o curso.

“Não é hora de tomar essa decisão”, Flick Cut em relação à sua decisão, uma decisão simples que atende à ascensão no traje de um estador cujo registro de registro nos campeões de Lalig.

Quando o goleiro ferido ou doente está em posição de jogar novamente, ele pode recuperar sua posição em vez de seu substituto. Você terá que se comunicar com a UEFA 24 horas antes da festa em que se espera que participe ‘explica o artigo 31.14 do regulamento da Liga dos Campeões, deixando claramente claro que, se Ter Stegen se recuperar … o treinador terá um problema na mesa.

“Você tem que esperar … é bom vê -lo no campo, mas você tem que esperar para vê -lo dia após dia em sua melhoria. A boa notícia é que Marc está em um bom tempo e, se tudo seguir em boa direção, podemos ser felizes que ele seja o que há, por causa do que o barca, o barca resolveu, sem querer o que ele se referiria a que ele se referisse no caso de que o barca estava em busca do barca, que o barca foi classificado como o barca, o barca resolveu, sem querer, o que se referisse no caso do barra, em que o barca, o barca foi o que o barca resolveu, o que o barca foi classificado, sem querer o que o Barca foi o que o barca resolveu, o que o barca foi classificado, sem querer o que o Barca se classificou, o que o barca foi classificado, sem querer o que o Barca se classificou, o que se referiu ao que o barca era o que se refere ao que se referiu ao que o barca estava em alta, o barca foi o que se refere ao que se reteve a barca. Ter Stegen só poderia entrar na chamada … Lowing Uefa para Szczesny.