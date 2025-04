Flick vs Ancelotti: Dois técnicos feitos para vencer os fins

Hansi Flick venceu todas as finais que dirigiu; Carlo Ancelotti, não … o italiano multiplica por cinco dos alemães.

Barcelona – Carlo Ancelotti Você pode, de acordo com muitos, estar vivendo suas últimas semanas como treinador do Real Madrid. 347 Matches o contemplam no banco de merengue, em duas etapas, e 15 títulos oficiais, registros na entidade tendo excedido os 14 mantidos pelo lendário Miguel Muñoz. Mas, ainda mais, desde 1999, ele assumiu a Juventus, quase se tornou infalível nas finais. Eles contemplam 30 e apenas 5 perdas, apenas 16,7 %.

Por outro lado, Hansi Flick. Assistente de Joachim Low na equipe alemã que conquistou a Copa do Mundo de 2014, depois de atuar como diretor de esportes no DFB e diretor de esportes do TSG Hoffenheim novamente colocou o rastreamento no verão de 2019 para se exercitar como assistente de Niko Kovac, junto com seu irmão Robert … até que os maus resultados causados ​​em novembro de Niko, o Roberting, o Robert, o Robert, o Robert … Flick.

Do nada a todos, da inteinza ao sucesso e a lenda passou treze meses e um sexteto. E das cinco finais que dirigiram o Bayern de Munique, Flick … acrescentou cinco vitórias. Cinco que são seis, um plenário total, depois de celebrar a super copa espanhola à frente do Barcelona.

A final da Copa del Rey será a terceira cara a cara entre Hansi Flick e Carlo Ancelotti. O DT do Barcelona procurará repetir a vitória na Laliga e na Super Cup da Arábia (foto). Arquivo

A final de sábado será a terceira cara a cara entre os dois técnicos e se para Ancelottialém da possibilidade de conquistar outro título, ele procura acabar com o Evil Fario (duas derrotas por vitória), Flick Ele enfrenta com a ambição de aumentar suas vitórias para três, depois da liga de 0 a 4 na Bernabéu e as 2-5 da Super Cup na Arábia.

TOTAL

Os 457 jogos que adicionam Flick Entre Victoria Bammental (sua estréia em 1996), Hoffenheim, Alemanha (um para baixa sanção), Bayern e Barcelona Em 13 temporadas, eles são 1.399 no caso de Ancelottiem 30 cursos, estreando na Reggiana em 1995 e através de Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern, Napoli, Everton e Real Madrid (em dois estágios diferentes).

E, claro, seu registro é uma bestialidade. 31 Troféus contemplam e, no sábado, ele terá a possibilidade de continuar se aproximando dos 34 que Mircea Luzcu comemorou, ainda longe dos 39 de Pep Guardiola e ainda mais de Sir Alex Ferguson …

Como? Adicionando uma nova vitória em uma final. Será o número 16 como treinador do Real Madrid E dos 15 anteriores apenas perderam dois: a super copa espanhola de 2014 contra o Atlético Madrid (1-2) e a Super Copa Espanhola de 2025 contra o Barcelona (2-5). Estendido à sua carreira, ele venceu os dois ao chefe do Bayern e o único como treinador da Juventus. Ele perdeu a comunidade de 2010 com o Chelsea e contra o Manchester United (1-3) e as nove finais sob o comando de Milão venceu sete e perdeu dois, ambos nos pênaltis: 2003 Supercopa da Itália contra o Milão (1-1) e os campeões de 2005 contra o Liverpool (3-3).

Sevilha, o estádio Cartuja, sediará no sábado uma nova edição do clássico de futebol espanhol. A final da Oitava Copa entre o Barça e Madri, um rosto a cara no torneio que domina a equipe de Merengue por 4-3, tendo adicionado os dois últimos compromissos em 2011 e 2014, sendo Carlo Ancelotti, o treinador de Merengue.

O italiano adicionou uma nova classificação? Você manterá suas estatísticas imaculadas em alemão? A resposta, sábado.

Carlo Ancelotti

30 finais: 25 won e 5 derrotas

Juventus (1-0)

Intertoto 1999 Juventus 4-2 Rennes

Milão (7-2)

Campeões 2003 Milan 0-0 Juventus (3-2 P)

Campeões 2005 Milão 3-3 Liverpool (2-3 P)

Campeões 2007 Milão 2-1 Liverpool

Supercopa Eur 2003 Milan 1-0 Porto

Super Cup 2007 Milão 3-1 Sevilha

Copa do Mundo de 2007 Milão 4-2 BOCA Juniors

Coppa 2003 Milão 6-3 Roma (1-4 e 2-2)

ITA 2003 Milão 1-1 Juventus Super Cup (3-5 P)

Supercopa Ita 2004 Milão 3-0 Lazio

Chelsea (2-1)

FA Cup 2010 Chelsea 1-0 Portsmouth

Comunidade 2009 Chelsea 2-2 Manchester UTD (4-1 P)

Comunidade 2010 Chelsea 1-3 Manchester Utd

Real Madrid (13-2)

Champions 2014 R.Madrid 4-1 Atlético (prórroga)

Campeões 2022 R.Madrid 1-0 Liverpool

Campeões 2024 R.Madrid 2-0 Borussia Dortmund

Super Cup 2014 R.Madrid 2-0 Sevilla

Supercopa Eur 2022 R.Madrid 2-0 Eintracht Frankfurt

Supercopa Eur 2024 R.Madrid 2-0 Atalanta

Copa do Mundo 2014 R.Madrid 2-0 San Lorenzo

Copa do Mundo 2022 R.Madrid 5-3 Al-Hilal

Intercontinental 2024 R.Madrid 3-0 Pachuca

Copa del Rey 2014 R.Madrid 2-1 Barcelona

Copa del Rey 2023 R.Madrid 2-1 Osasuna

Supercopa Esp 2014 R.Madrid 1-2 Atlético Madrid

Supercopa ESP 2022 R.Madrid 2-0 Athletic Bilbao

Super Cup 2024 R.Madrid 4-1 Barcelona

Super Cup 2025 R.Madrid 2-5 Barcelona

Bayern de Munique (2-0)

Supercopa Alem 2016 Bayern 2-0 Borussia Dortmund

Supercopa Alem 2017 Bayern 2-2 Borussia Dortmund (5-4 p)

Hansi Flick

6 finais: 6 ganhos

Bavaria de Munique (5-0)

Campeões 2020 Bayern 1-0 psg

Super Cup 2020 Bayern 2-1 Sevilla

Copa do Mundo 2020 Bayern 1-0 Tigres

Copa Alem 2020 Bayern 4-2 Bayer Leverkusen

Supercops Alem 2020 Bayern 3-2 Borussia Dortmund

Barcelona (1-0)

Supercop ESP 2025 Barcelona 5-2 R.Madrid

Outros técnicos

Guardiola 32 finais: 27 won e 5 derrotas

Mourinho 30 finais: 17 won e 13 derrotas

Ferguson 41 finais: 32 won e 9 derrotas