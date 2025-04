FliPenedo 2025 tem cinema de graça, com exibição do filme Deus É Brasileiro na quinta-feira, 10

A Festa Literária de Penedo também inclui a Sétima Arte em sua programação, com sessão especial do Quarta de Cinema Livre – programa da Prefeitura de Penedo e da Ufal – exibida nesta quinta-feira, 10, com a exibição do filme Deus É Brasileiro no Cine Penedo, ás 16 horas

Após a exibição da obra do cineasta alagoano Cacá Diegues – um dos homenageados da FliPenedo – haverá um debate sobre o filme com o escritor Maurício Mello Júnior e a produtora Adriana Manólio. Renata Magalhães, produtora e viúva de Cacá Diegues, também participa do debate que mediado por Sérgio Onofre, professor da Ufal e coordenador do Circuito Penedo de Cinema.

Vale ressaltar que a entrada será de maneira habitual, com distribuição dos ingressos 30 minutos antes da sessão devido ao número limitado de cadeiras.

Sinopse

Cansado de tantos erros cometidos pela humanidade, Deus (Antônio Fagundes) resolve tirar umas férias dela, decidindo ir descansar em alguma estrela distante. Para tanto precisa encontrar um substituto para ficar em seu lugar enquanto estiver fora. Deus resolve então procurá-lo no Brasil, país tão religioso que ainda não tem um santo seu reconhecido oficialmente. Seu guia em sua busca é Taoca (Wagner Moura), um esperto pescador que vê em seu encontro com Deus sua grande chance de se livrar dos problemas pessoais. Juntos eles rodarão o Brasil em busca do substituto ideal.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC Penedo