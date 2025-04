FliPenedo tem sarau literário no Rio São Francisco e nas ruas da cidade

Quem quiser curtir um sarau em movimento só precisa escolher o meio de transporte durante a Festa Literária de Penedo. Barco ou ônibus, a escolha é sua para o programa cultural disponível nesta quinta, 10, e sexta-feira, 11.

A declamação durante passeio no Rio São Francisco é a opção do Barco Literário da FliPenedo. Às 16 horas, o catamarã com capacidade para 117 passageiros aguarda o público no porto das balsas, saindo às 16h30.

Os cordelistas Cícero Manoel, Rosana Oliveira, Jorge Calheiros e Maria Menezes recitarão suas composições no espaço aberto a quem quiser soltar a voz no Velho Chico, até o sol se põr.

Em terra firma, a Jardineira da FliPenedo também reserva um delicioso passeio pela cidade movido a ⁠poemas, poesias e interação com o público para toda família, tudo isso a cargo da poetisa Fátima Ramalho.

O ponto de embarque é no Largo de Largo de São Gonçalo também nesta quinta e sexta-feira, às 16 horas. No barco ou no ônibus, só é preciso levar seu prazer de divertir e o amor pela literatura, sem precisar pagar nada pelo acesso ao sarau.