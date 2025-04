FMF relata um novo caso de apostas

O FMF puniu dois elementos que militam na Premier League por estarem relacionados a temas de “apostas e manipulação de partidas”

O Federação de futebol mexicano Ele tornou o público um novo caso de apostas e companheiro de fósforo no futebol mexicano. Os eventos foram relatados novamente no Premier League (Terceira divisão) e os envolvidos já foram sancionados.

Após uma investigação ex officio, um jogador de Clube de Zamora real Foi suspenso dois anos e outro de Aguacateros Uruapan Sports Club Foi punido por três anos.

No comércio, está detalhado que as punições estão relacionadas a “apostas e manipulação de partes”, além de garantir que todos os casos descobertos sejam severidade sancionada.

“As ações dos jogadores violaram os regulamentos de sanções do FmfCódigo de Ética do FMF e do FIFA. Da mesma forma, é notificado que, devido à seriedade dos casos, as sanções serão estendidas à FIFA para terem seu conhecimento. Finalmente, qualquer afiliado do FMF é avisado, que, se envolvido nesse tipo de prática, pode ser sancionado ”, diz a declaração.

Que outros casos de apostas foram sancionados no México?

Algumas semanas atrás, dois casos de Amaño foram relatados no futebol mexicano. Em um ROADRUNCHES do Liga de Expansión MX E no outro os membros do Apodaca real do Premier League.

Naquela ocasião, foram revelados vídeos nos quais os jogadores de ambas as equipes pareciam consertar partidas, para favorecer um grupo de treinadores.

Nessas imagens, foi visto que eles concordaram em definir quantos objetivos tinham que receber e a que horas do jogo. Seguindo essas evidências, todos os envolvidos severamente foram punidos.

