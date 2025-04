Fontes descrevem como a secretária da pátria Kristi Noem, a bolsa Gucci foi roubada de debaixo de sua cadeira

CNN

O homem que supostamente roubou uma bolsa Gucci carregada de dinheiro da secretária de segurança interna Kristi Noem estava sentada à mesa ao lado dela, de acordo com o vídeo do incidente de domingo revisado pelos investigadores do Serviço Secreto.

As filmagens de vigilância do incidente no Capital Burger Restaurant em Washington, DC, mostraram o suspeito propositadamente se aproximando de Noem enquanto ele se concentrava em sua bolsa Gucci perto de seus pés, disse uma fonte de aplicação da lei.

O ladrão, vestido com roupas escuras, sentou -se em uma mesa vazia ao lado de Noem, com as costas de frente para ela e usou o pé esquerdo para deslizar a bolsa, disse a fonte. Ele pesquisou o restaurante antes de finalmente pegar a bolsa, cobrindo -a com a jaqueta e saindo.

Somente quando Noem se levantou da mesa, ela percebeu que sua bolsa estava faltando, disse a fonte.

Os itens dentro da bolsa Gucci incluíam uma carteira da Louis Vuitton Clemence, carteira de motorista de Noem, medicamentos, chaves de apartamento, passaporte, crachá de acesso ao DHS, bolsa de maquiagem, cheques em branco e cerca de US $ 3.000 em dinheiro.

A CNN entrou em contato com a empresa controladora do capital Burger, Darden Restaurants, que não respondeu a um pedido de comentário.

Ainda não está claro se o ladrão conhecia a identidade de Noem ou se ela era um alvo aleatório. O Serviço Secreto, que lidera a investigação, está trabalhando para rastrear qualquer uso dos instrumentos financeiros de Noem, disseram fontes.

O Serviço Secreto estava dentro do restaurante com Noem, que estava jantando em uma mesa com sua família, de acordo com uma fonte familiar. A fonte não especificou quantos agentes acompanharam Noem ou onde estavam dentro do restaurante.

Comentando a grande quantia de dinheiro que Noem estava carregando, um porta -voz do DHS disse: “Sua família inteira estava na cidade, incluindo seus filhos e netos – ela estava usando a retirada para tratar sua família para jantar, atividades e presentes de Páscoa”.

Os especialistas em aplicação da lei levantaram preocupações sobre se o incidente, que envolveu um ladrão que fica tão perto de um funcionário do gabinete e depois fugindo com seus pertences, pode ter sido um lapso de segurança.

“Esta é uma violação de segurança que realmente tem grandes consequências e precisa de uma revisão imediata e adicional pelo Serviço Secreto e pelo DHS e outros parceiros de aplicação da lei”, disse Jonathan Wackrow, analista de aplicação da lei da CNN e ex -agente do Serviço Secreto.

“Se necessário, o Serviço Secreto precisará fazer mudanças operacionais sobre como lidam com esses tipos de eventos privados no futuro”, disse Wackrow ao Kaitlan Collins, da CNN, em “The Source”.

Ele acrescentou que Noem permanece “com maior risco de ameaças direcionadas, tanto por atores estrangeiros quanto domésticos, e apenas seu perfil público faz dela um alvo simbólico”.