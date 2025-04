Fontes revelam conversas intensas em Pumas, mas sem lutar

Após a eliminação em CONCACAF, as questões foram tocadas na equipe da universidade que ajudaram muitos elementos a retomar a confiança e melhorar o fechamento do torneio.

Los Pumas fileiras fechadas após a eliminação do Copa dos Campeões da CONCACAF. Depois Vancouver Whitecaps do MLS Ele os deixou fora do torneio na área, jogadores e funcionários técnicos tiveram uma conversa intensa que levou a se juntar para lutar pelo Liga MX.

Fontes próximas a ESPN Eles compartilharam que a equipe saiu após a 1 da manhã de Estádio Olímpico da Universidade Embora o jogo tenha terminado pouco antes das 23h. Até o timoneiro de Pumas, Efraín Juárezfoi necessário para a conferência de imprensa que, por regulamento, deve dar após o jogo.

Juárez Demorou mais do que o normal para sair do camarim para conversar com a mídia e, apesar da eliminação, ele não o descreveu como fracasso, embora tenha dito que a palavra não o teme e que não havia nada para censurar seus jogadores.

Pumas foi eliminado da Copa da Concacaf com o empate contra o Vancouver Whitecaps. EPA

“Além do fracasso, como não tenho medo da palavra, não acho que seja um fracasso, porque a equipe tentou e lutou, não há uma censura. Se eles querem tomar isso como fracasso, não coloco dessa maneira”, disse Juarez após a eliminação.

“Eu ainda acredito neles. Nem caminho, é a vida e ninguém morreu. Um chingo dói no caminho, mas ainda confio na minha equipe, o sol nasce e prepararemos o jogo em casa”, acrescentou o timoneiro mexicano.

No entanto, como não foi o resultado desejado pela instituição, os jogadores tiraram do curativo CONCACAF.

Nesse sentido, os representantes da Confederação mencionaram a mídia, que tinha mais de uma hora esperando, que, se pelo menos cinco jogadores não falassem, o clube seria credor de uma multa econômica.

No camarim felino, as fontes mantidas, as negociações foram intensas, mas sem lutar ou quebrar a boa atmosfera que existe Desde a chegada de Efraín Juárez. Foram tocados tópicos que ajudaram muitos elementos a retomar a confiança e melhorar o fechamento do torneio.

Além disso, depois que ficaram sem competição internacional, eles optaram por melhorar o desempenho e, assim, lutarem por um lugar no jogo de reprodução da MX League, isso na ausência de três jogos para terminar a fase regular.

Pumas Está na posição 10 da tabela geral com 17 unidades e com nove a disputas, ainda tem a possibilidade de escalar alguns degraus da classificação. Eles subtraem os jogos contra Juarez, Santos e Tigres.