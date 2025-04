Fundador de aplicativos de negociação Slams Congress for Insider Training

Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

O comércio de informações privilegiadas é galopante no Capitólio e precisa haver novas leis nos livros para nivelar o campo de jogo … o que diz um aplicativo de negociação encontrado perdido perde seus negócios se uma grande mudança sempre ácida.

Chris Josephs A executa o AutoPilot, um aplicativo comercial que as pessoas comuns copiam as negociações de ações feitas pelo portfólio mais presciente de um Congresso, e ele se juntou a nós no “TMZ Live” na quinta -feira para nos dizer por que ele está confiante do Congresso que está usando informações para matar é o mercado de ações.

Nancy Pelosi dando Marjorie Taylor Greene São alguns dos supostos comerciantes internos, e Chris diz que os políticos de ambos os lados do corredor adoram lucrar com Cristis … ele diz que é sedê quando a bolha imobiliária estourou, quando Covid atingiu … e está aumentando novamente com a Presidente Trump Flip-flopping é tarifas.

Chris diz que as pessoas comuns investem US $ 500 milhões em seu aplicativo e podem perder o ramo se o hi obtiver seu desejo … mas isso não o impede de pedir novas leis para combater o comércio de informações privilegiadas em Washington, DC, a questão é super importante para ele,

Há uma lei nos livros agora, mas como Chris explica … não é um impedimento eficaz … e ele nos apaga por que a transparência é a melhor política – legislador ou não – quando se trata de portfólios.