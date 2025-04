Galaxy, com o pior começo de um campeão de defensores da MLS

Diego Luna marca um par de gols em 5 minutos e o Real Salt Lake expira em Galaxy, que tem um começo pior de um campeão atual na história da MLS

Sandy, Utah-Los Angeles Galaxy estabeleceu o pior campeão de defesa iniciante na história da MLS, caindo no sábado, por 2 a 0, contra o Real Salt Lake.

Diego Luna marcou dois gols com cinco minutos de intervalo no primeiro tempo e o Real Salt Lake realizou a galáxia sem vitórias na nova campanha.

Diego Luna colocou dois gols em um período de cinco minutos em Victoria de Real Salt Lake sobre a galáxia. Chris Gardner/Getty Images

Com cinco derrotas e dois empates em sete datas, o Galaxy teve o pior começo de um campeão de defensores na história da liga.

Luna avançou as instalações no America First Field aos 21 minutos. Expandiu a liderança em 26 para alcançar três gols na temporada e 16 em 73 jogos com o clube em quatro campanhas.

Rafael Cabral precisava fazer apenas uma parada para deixar seu arco em Zero por Real Salt Lake.

Los Angeles está tocando sem Riqui Puig.

O Real Salt Lake não havia marcado em cinco metades consecutivas antes de Luna desencadear.

O Galaxy receberá o Houston Dynamo no próximo sábado. O Real Salt Lake viajará para jogar contra Nashville SC no mesmo dia.