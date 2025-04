Gavi lança forte resposta às críticas ao seu jogo: “Eles não têm … ideia”

O Barça Canteno foi fisgado com aqueles que pensam que ele é um jogador físico e pouco talentoso tecnicamente.

O meio -campista do Barcelona, ​​Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, disse na conferência de imprensa antes da reunião das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, que há “muitas pessoas” que dizem que não sabem como jogar futebol, que respondeu que “eles não têm uma idéia de P …”.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

“É verdade que muitas pessoas acreditam que eu não sei jogar futebol e não ter uma ideia, é verdade. Mas, ei, é compreensível, no final é futebol, cada um pensa o que quer e é bom”, disse o jogador de futebol da Andaluzia quando perguntado sobre os comentários que o definem como um jogador físico e pouco gifre.

O Barça Canterano, que em outubro retornou à dinâmica do primeiro time depois de superar uma lesão grave no joelho, explicou que é “100 %”, em alguns jogos que se sentiu “mais confortável do que em outros”.

“Nada mudou antes da lesão, tenho a mesma mentalidade. Estou calmo e feliz com o retorno após a lesão. É verdade que há jogadores que não se tornam os mesmos, mas estou calmo porque sei do que sou capaz”, argumentou.

Gavi, em uma conferência de imprensa. Getty Images

Desde o seu retorno, o treinador Hansi Flick deu -lhe minutos em todas as posições no centro do campo e em alguns jogos que ele até jogou de falsa End End.

Questionado sobre sua posição favorita, Gavi reconheceu que o treinador alemão está “vendo mais do que mediapunta”, mas lembrou que ele pode jogar duplo pivô ou ‘6’. “Quanto mais posições jogam, melhor.”

Segundo o jogador, uma das pessoas que o está ajudando a se estabelecer no time após sua lesão é um movimento, com quem ele reconheceu que tem um relacionamento muito bom.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

“Ele está me ajudando em muitos conceitos de futebol, mas também no meu lado mais humano. Desde a infância, eu sempre tive como iniciante e é algo que minha cabeça deve entender, que eu nem sempre posso ser iniciante. Flick é espetacular e estamos muito felizes em tê -lo como treinador”, revelou ele.

Gavi também avaliou a temporada do Barça, que ele descreveu como “espetacular”, embora ele aponte que a equipe não se sente “invencível” após os bons resultados colhidos nas últimas semanas.

Portanto, ele pediu que seus colegas de equipe enfrentem “com humildade todos os jogos”, sabendo de onde vem o modelo. “Há jogadores que sonham grande e tudo bem, mas acho que temos que vencer o próximo jogo”.

E ele também enviou uma mensagem aos fãs, de quem ele disse que é lógico que eles estão “empolgados”, mas enfatizou que “mantenha os pés no chão”.