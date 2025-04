Gayle King, Katy Perry e Lauren Sánchez vão para o espaço, assista ao vivo

Às 9:30 da manhã para Sharp, a rampa e o andaime se destacaram de Jeff BezosRocket, o novo Shepard. Um minuto depois, o foguete foi lançado com sucesso. Às 9h38, depois de chegar ao seu apogeu, o foguete começou a descer de volta. Às 9h39, o foguete executou um “Picture Perfect Landing” na Terra, diretamente no local de onde foi lançado. Em seguida, a cápsula do foguete estava fúngica implantando seus pára -quedas à medida que flutuava. Às 9h41, a cápsula pousou no chão.