George Santos condenado a 7 anos de prisão por fraude, identificar roubo

O ex -congressista desonrado de Nova York foi enviado em um tribunal de Long Island na sexta -feira … recebendo 87 meses em uma prisão federal. Ele também paga mais de US $ 370 mil em raitistration e está perdendo certos ativos … para aproximar o custo total de US $ 580 mil.

Santos apareceu no “The Matt Gaetz Show” na One America News Network na noite de quinta -feira … revelando que ele se preocupou com sua própria segurança atrás das grades por causa de sua posição contra gangues durante o curto mandato no Congresso.