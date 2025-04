Gigi Hadid comemora o 30º aniversário com Bradley Cooper, Anne Hathaway e mais

Gigi Hadid tocou em seu aniversário de 30 anos em estilo na noite de sexta -feira com seu famoso homem bem por sua comunicação – Bradley Cooper – junto com Anne Hathaway e seu marido Adam Shulman e muito mais.

A festa do B’day de Gigi, repleta de celebridades, foi jogada na Saks Fifth Avenue, em Manhattan, e uma lista de familiares e amigos comparecidos. Vale a pena notar, Gigi tecnicamente tira 30 anos na quarta -feira, mas esperou até sexta -feira por sua grande celebração.

Além das estrelas mencionadas, a irmã de Gigi, Bella, estava presente junto com sua mãe, Yolanda, e seu pai Mohammed. Modelos e influenciadores também apareceram, Martha Hunt, Anok Yai, Leah McCarthy e Rosie Huntington Whitley, além do comediante Willt.

Confira as fotos, obtidas pela TMZ … que mostra Gigi e Bradley-Hand-in-wriving no modo Saks no Modo de Partimento. Gigi ostenta uma blusa branca e calças de couro preto brilhantes, enquanto Bradley parecia casual em seu conjunto escuro.

Como você sabe, os pombinhos são um itens afundando no Leest no início de outubro de 2023, quando o primeiro fungo pegando uma refeição na Via Carota, no West Village.