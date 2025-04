Gilbert Burns vs. Michael Morales mudou do UFC 315 para o evento principal do UFC Vegas 106

Um confronto médio entre Gilbert Burns e Michael Morales foi transferido do cartão principal do UFC 315 em 10 de maio para o ponto principal do UFC Vegas 106 no ápice em 17 de maio.

A promoção anunciou a mudança durante a transmissão do UFC 314 de sábado.

Atualmente, Burns é o número 7 no peso médio no MMA Fighting Global Rankings, enquanto o invicto Morales fica à beira de um lugar entre os 15 melhores.

Não está claro por que a luta foi empurrada de volta para 17 de maio da programação de Montreal para um show noturno de luta em Las Vegas.

Burns (22-8) parece tirar uma derrapagem de três lutas após as derrotas para o atual campeão Belal Muhammad e os de 170 quilos Jack Della Maddalena e Sean Brady. “Durinho” venceu três das sete lutas desde que desafiava Kamaru Usman pelo título do UFC em 2021, deixando seu recorde promocional em 15-8.

Morales (17-0) do Equador entra na maior luta de sua carreira depois de vencer cinco seguidas no UFC desde uma aparição bem-sucedida em Dana WhiteSérie de candidatosuma corrida terminada por um final da primeira rodada de Neil Magny, vencedor do bônus em agosto.

O UFC 315 é encabeçado por Muhammad vs. Della Maddalena para a cinta de peso médio, com Valentina Shevchenko defendendo seu cinto de peso mosca contra Manon Fiorrot no evento co-principal.