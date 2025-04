‘Golden Bachelor’ Gerry Turner revela um novo relacionamento após o divórcio

Gerry Turner Não achei a sra. Right em “The Golden Bachelor” … mas se, a princípio, você não tiver sucesso, tente novamente – porque acontece que Gerry está dando outra facada para felizes para sempre depois!

Turner diz à TMZ … ele tem uma nova dama em sua vida, encontrando -a de maneira super moderna – via Facebook.

A maneira como Gerry diz … ele recebe uma tonelada de pedidos no Facebook, aprovando as pessoas com quem tem muitos amigos em comum – incluindo uma mulher chamada Lana Que estendeu a mão para ele.