Neste domingo, 13 de abril, a cidade de Penedo ganha mais um capítulo marcante em sua cena musical. A cantora Rikielly Souza, conhecida como “A Diferenciada”, realiza a gravação do seu novo DVD no espaço Paraíso Velho Chico, a partir das 13h, em um evento aberto ao público.

Com produção voltada para o audiovisual, o projeto intitulado Mesa de Bar da Diferenciada promete reunir uma atmosfera descontraída, regada à boa música e grandes encontros. O trabalho marca uma nova fase na carreira da artista, que vem conquistando espaço com sua autenticidade e presença de palco.

Além de Rikielly Souza, o palco contará com participações especiais de nomes já conhecidos do público nordestino, como Willy Vaqueiro, Edson Ribeiro, Bia Martins, Vinícius O Baixinho e Bruninho O Pivetinho. Os convidados reforçam a proposta de um projeto colaborativo, com fortes raízes na música popular regional.

O evento é gratuito e aberto ao público, convidando fãs e curiosos para prestigiar de perto esse momento especial na carreira da artista.