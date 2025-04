Guardiola descreve como “um final” o duelo contra o Aston Villa

O diretor técnico do Manchester City pediu o apoio dos fãs enquanto ele continua empatando seu lugar para a Liga dos Campeões

Pep Guardiola descreveu o choque do Manchester City contra ele Aston Villa como “uma final“Na luta pela Liga dos Campeões e pediu aos fãs do clube que os apoiassem contra a equipe da Uni Emery.

Ele Cidade e o Villa Eles enfrentam o Etihad Stadium na terça -feira com apenas um ponto de diferença entre as duas equipes.

Newcastle, Chelsea e Nottingham Forest também lutam por uma posição na Liga dos Campeões na próxima temporada, e Guardiola perguntou aos fãs dos fãs Cidade Isso os apoia no que poderia ser um final sazonal dramático.

Pep Guardiola e Manchester City lutam para amarrar seu lugar na próxima Liga dos Campeões. EPA/Adam Vaughan

“Precisamos do nosso povo; eu gostaria que eles possam nos ajudar”, disse Guardiola.

“Não espere, porque às vezes somos descuidados, às vezes não jogamos bem, mas agora é quando precisamos deles.

“Precisamos desesperadamente deles para nos apoiar, fazer barulho e estar lá o tempo todo, porque é uma finalsem dúvida é uma final Para nós. E depois Aston Villaserá a partida contra os lobos, e será uma final de novo. Então o Southampton, porque todo ponto, todos os jogos, conta. “

Ele Villa Ele se recuperou da eliminação da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, com uma impressionante vitória por 4-1 sobre o Newcastle no sábado.

A equipe de Emery venceu 11 de seus últimos 13 jogos em todas as competições, mas não vence uma partida da liga em Etihad desde 2007.

“Eles estão aspirando a se qualificar para a Liga dos Campeões e, como você pode ver, os dois jogos que jogaram contra meu amigo Luis Enrique, contra o Paris Saint-Germain, Go! Fiquei muito impressionado”, reconheceu Guardiola.

“Eles podem tocar em um bloqueio baixo ou não, mas quando decidem atacar, com as armas que têm, com a velocidade que têm, a bola as peças paradas e a maneira como organizam, é uma final“.