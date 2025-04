Gutiérrez acabou goleiro: Mazatlán vs Chivas’s Stories

Com uma arbitragem controversa de Fernando Hernández, Chivas terminou com mais dois jogadores e ‘Guti’ teve que vestir as luvas.

Mazatlan -. Uma festa real deixou o jogo Dia 15 entre Mazatlan y Chivas Com chuva de expulsões No trecho final do jogo. O final do jogo desencadeou dois cartões vermelhos para o Guadalajaraum jogador de campo goleiro e outras histórias da distribuição de pontos no estádio El Encanto.

Fernando Hernández e o VAR com controvérsia

O trabalho arbitral mais uma vez gerou controvérsia e o analista da ESPN, Felipe Ramos Rizo, tornou evidente nas redes sociais. A primeira ação foi 4 ‘em falta de Luis Rey em Luis Amarilla, onde ele perguntou a uma penalidade Mazatlan E não houve revisão no VAR. Então houve jogo a favor de Chivasem um corpo a lado de Teun Wilke e antes de entrar na área, ele foi abatido por Samir. Fernando Hernández Ele foi ver a ação para NOSSOmas manteve o cartão amarelo e não expulsou o zagueiro brasileiro.

Chivas Ele estava em inferioridade numérica quando Luis Rey foi expulso por cartão amarelo duplo. No entanto, mais uma vez Felipe Ramos Rizo disse que o cartão estava errado.

Erick Gutiérrez teve que colocar as luvas do goleiro

Aos 90 ‘, Raúl Rangel foi expulso por amarelo duplo depois de danificar o ponto criminal antes da coleção de Luis Amarilla. Chivas Ele permaneceu inalterado naquele momento da partida e teve que entrar em um goleiro emergente. Erick Gutiérrez Ele assumiu o papel do goleiro da prisão de Luis Amarilla, onde não podia fazer nada. Após o objetivo do empate, Mazatlan Ele não atirou no gol novamente ‘Guti’, apesar de nunca ter jogado goleiro.

Erick Gutiérrez terminou como goleiro da expulsão de Rangel. Imag7

Teun Wilke aproveitou com Chivas

Wilke começou hoje pela primeira vez desde o dia 4 deste torneio, após a ausência de Javier Hernández por lesão. Teun Wilke marcou seu segundo gol do campeonato em apenas sua terceira propriedade, então ele tem a melhor média de gols em comparação com seus colegas de equipe no ataque de Chivas.

Chivas sabe jogar em charme

Draw desta noite Chivassignifica o quinto jogo consecutivo de Guadalajara visitando Mazatlan sem conhecer a derrota na ‘pérola do Pacífico’. A única derrota que o rebanho sagrado tem em Mazatlan Foi na abertura de 2022 quando caiu 2-1.

Eles continuam sonhando com o jogo em

Na curta história de Mazzatlán fcele mal jogou um jogo de jogo em cinco anos. O sorteio deste dia 15 antes Chivasele continua esperando qualificar a equipe roxa. Você deve vencer os dois últimos jogos e aguardar o colapso do Pumas para entrar na fase final.