Haley Cavinter envolvido nos cowboys tight final Jake Ferguson

Parabéns estão em ordem para a estrela do basquete universitário Haley Cavinker E Dallas Cowboys Tight final Jake Ferguson – O casal ficou noivo !!

A sensação da mídia social compartilhou a grande surpresa é sua história no Instagram na quinta -feira … Proflantly exibindo um diamante enormoso no dedo anelar – com um monte de flores brancas montadas atrás dela.