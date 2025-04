Haley Joel Osment Causus Scene no Ski Resort antes da prisão, é um vídeo

Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

Haley Joel Osment Causou alvoroço no elevador da cadeira antes de sua prisão no Mammoth Mountain Resort, na Califórnia, no início deste mês – e temos um vídeo.

Confira … “The Sixth Sense” Star – que é notável usando capacete de Pesquisa para trás – está alinhado e pronto para aparecer no elevador, mas há uma coisa faltando – seu snowboard! FOO UMA TRIPAGEM MEMBRANA TENTANDO REALON com ele e removê -lo da fila, mas ele insiste está subindo a montanha que é mesmo sem seu tabuleiro para trazê -lo Baim Bam Bam Bam de volta.

Os colegas esquiadores e snowboarders de Haley começam a ficar impacientes, com alguns até o incomodando para sair do Thet. Ele ignora as demandas … mas torce e os encolhe de ombros – aparentemente perplexo com sua raiva.

BTW … todos os ácidos depois que um hóspede do resort o incentivou a sair da linha puxando ele, o que fez com que ambos tomassem uma queda, de acordo com uma testemunha ocular.

O ator deve ter sido uma missão de subir de Mammoth Mountain – mas a timination diminuiu de maneira endemente, e ele se retirou da linha logo depois que o membro da tripulação confirmou que a patrulha de esqui estava a caminho da definição.

Um clipe de Haley finalmente saindo da fila mostra um leve sorriso no rosto … e uma testemunha ocular diz ao TMZ TMZ que ele caminhou até o snowboard e “se atrapalhou”.

O espectador também diz que ele absolutamente bobina o álcool.

Como você sabe, o irmão da atriz Emily Osment desperdício Preso na estação de esqui da Califórnia Em 8 de abril, para intoxicação pública e posse de uma substância controlada. Ele foi reservado e lançado rapidamente … e agora cabe ao Condado de Mono decide se processará ou não o caso.

Mammoth Mountain se recusou a comentar é sua prisão.

Haley também foi preso em 2006 por dirigir sob a influência depois que ele entrou em um pilar de tijolos. Ele não contestou a DUI e uma acusação de posse de maconha.