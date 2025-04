Haley Joel Osment preso por intoxicação pública na California Ski Resort

Haley Joel Osment A próxima viagem a Mammoth Lakes, CA Won’s BE for Skiing – ele está potencialmente enfrentando acusações por uma prisão na estação de esqui daquela cidade … O TMZ foi levado.

Patrulha de esqui – profissionais que garantem a segurança da segurança da segurança e dos snowboarders – estavam com a Osment quando os policiais chegaram, de acordo com documentos obtidos pela TMZ.

Fontes familiarizadas com as fontes que a família nos diz que Haley está passando por isso recentemente – ele perdeu tudo no incêndio altadena, como muitas outras pessoas, e ele teve muitos problemas com o seguro. Para intestino, ele encontrou recentemente uma casa substituta, mas nos disseram que sua seguradora negou a reivindicação.