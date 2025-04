Haley Joel Osment revelou planos de viagem gigantesca no podcast, tentando dar espaço à irmã

Três perguntas com Andy Richter

Haley Joel Osment Revelou seus planos de ir a Mammoth Lakes, Califórnia, para um férias muito necessário antes de ele ser preso no início deste mês … dizendo Andy Richter Ele queria dar um tempo à sua irmã amorosa dele e de seus cães.

Aqui está o acordo … Osment conversou com Richter é seu podcast “As Três Perguntas com Andy Richter” – e os dois discutiram a casa de Haley em Haley queimando no fogo de Eaton durante os incêndios de Los Angeles.