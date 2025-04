Haley Joel Osment supostamente chamou a prisão da Cop Jewishet e ‘nazista’

Haley Joel Osment Alegadamente, lançou alguns rótulos ofensivos – incluindo um epíteto racial – no policial que o prendia em uma estação de esqui … TMZ tem levado.

Fontes de aplicação da lei nos dizem … O oficial de prisão informou que Haley era beligerante quando o que o levou sob custódia no início deste mês em Mammoth Mountain, em Cali, por inxicicação pública e posse de uma substância controlada.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Também obtivemos vídeo haley antes do arest, Causando mexer Enquanto ele tentava entrar em um elevador de cadeira sem seu snowboard.

Haley foi reservado e lançado logo após a prisão e o Mono County da apenas acusou -o de dois dois Missemanors … posse de cocaína e conduta desordeira sob a influência do álcool em público.

Fontes familiarizadas com a situação anteriormente nos disseram que Haley está passando por ela recentemente – somos informados de que ele perdeu tudo no incêndio altadena e teve problemas com o seguro … incluindo uma reivindicação negada por uma casa substituta.