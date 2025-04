Hall do Hall da Fama do UFC Michael Bisping Lands líder no novo ‘suspense’ thriller ‘intitulado’ Atlas King ‘

O Hall da Fama do UFC, Michael Bisping, está se mantendo muito ocupado na aposentadoria com seu último show de atuação em um papel de liderança em um novo thriller criminal da diretora Nika Agiashvili.

Bisping está pronto para estrelar Atlas King ao lado de George Finn (Lapso de tempo) em um filme descrito como um “thriller corajoso” com a produção de imagens de histórias e o filme que deve ser vendido no mercado de Cannes, que é realizado anualmente durante o Festival de Cannes na França.

O prazo relatou primeiro as notícias de elenco.

Em Atlas KingBisping está pronto para tocar “um ex-combatente endurecido que volta à cidade depois de anos no exílio para enterrar seu melhor amigo e resolver dívidas antigas. Reunido com seu afilhado (Finn), um policial de nível de rua ligado a um sindicato criminoso.

Obviamente, Bisping obteve peças de alto nível em vários projetos anteriores, o que inclui sua parte no próximo Sonja vermelho Adaptação com vencimento em algum momento no final de 2025.

Bisping também apareceu no Twin Peaks reavivamento, Xxx: o retorno de Xander Cage e ambos Den of Thieves e Den of Thieves 2: Pantera

“Estou emocionado por colaborar com Nika e sua equipe”, disse Bisping em comunicado. “O roteiro me agarrou desde o início.”

Atlas King Deve -se iniciar a produção neste verão com as filmagens acontecendo no centro de Los Angeles.