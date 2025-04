Hansi Flick, após a consagração de Barcelona: “Esta equipe nunca desiste”

Hansi Flicktreinador de Barcelonaele disse depois Ganhe 3-2 na final da Copa del Rey contra ele Real Madrid Em Sevilha isso A equipe vai “no endereço indicado” E ele enfatizou que seus jogadores sempre têm “uma resposta”, referindo -se a não desistir de superar o resultado.

As equipes do filme somam até 7 finais disputadas e 7 finais venceram. @Fcbarcelona

“Esse time nunca desiste e todos estão orgulhosos, não apenas eu, fãs, clubes e jogadores merecem”.disse o filme na sala de imprensa do Estádio La Cartuja até a conclusão de uma partida que precisava do comprimento para se definir.

O treinador alemão destacou o centro francês Jules Koundé“Isso na extensão salvou duas ou três oportunidades do Real Madrid e marcou o gol da vitória”, considerando -o “incrível” e também destacou a figura de outro zagueiro, Pau Cubarsí“Quem tem 18 anos e tem sido fantástico, parecendo muito mais experiente”.

“Costumo dizer que estou aqui com minha equipe (assistentes) para criar atmosfera no clube, para que os jogadores gostem e possam jogar no nível mais alto. Que os jogadores que confiam neles veem. É sobre isso“, argumento.

Ele também destacou os fãs Culés: “Hoje eles foram fantásticos. É a primeira vez em uma final da Copa com os fãs (depois da pandemia) e foi ótimo vê -los nas ruas e depois dentro de um estádio formidável”. E, claro, ele gostaria de repeti -lo na final da UEFA Champions League em Munique, “Embora ainda haja dois jogos para isso”ele disse em alusão às semifinais contra a Inter de Milão.

Flick, que disse que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deu -lhe “os parabéns” após o jogo, ele também enfatizou isso para ele “Uma equipe não é as onze manchetes, são os que entram e aqueles que acabam“, e de Ferran Torresescolhido o melhor do jogo, enfatizou que “este é o seu estádio”, porque “também com a equipe nacional ele marcou alguns gols”.

“Ele, como ‘9’, é muito bom, mas também na defesa que pressiona. Ele deu um passo na direção certa”, disse o DT alemão.