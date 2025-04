Hansi Flick: “Estou muito orgulhoso da equipe”

Hansi Flick denotou muita tranquilidade e alívio por ter alcançado a vitória e permanecendo na cúspide de Laliga com o Autogol de Jorge Sáenz.

Hansi Flick, treinador alemão Barcelonaele disse estar “muito orgulhoso” de sua equipe, que no sábado venceu o Leganés Em “um jogo muito difícil” em Butoarque, e declarou que “a coisa mais importante tem sido a mentalidade de lutar até o fim e Mantenha o objetivo de zero. “

Um objetivo de Jorge Saénz Aos 48 minutos em sua própria porta, o Barcelona ganhou os Leganés e permanecem firmes como líder, sete pontos acima do Real Madrid, que ainda tem que brincar com Alavés.

Hansi Flick ficou feliz com o triunfo de Barcelona contra Leganés. EPA/Sergio Perez

“Os três pontos são muito bons para nós, eles são perfeitos. Às vezes você pode pensar que as partes são como contra o Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid mas não. Há partidas muito difíceis como hoje e estou muito orgulhoso da equipe, especialmente como ela se defendeu “, disse Flick, em uma conferência de imprensa.

“Hoje não foi fácil jogar rapidamente. Dissemos que deveríamos nos adaptar a posições e ter posse. No final, o importante tem sido a mentalidade de lutar até o fim “, O treinador alemão comentou, que subtraiu a importância de sete pontos acima do Real Madrid.

“Amanhã eles jogam, mas o que fazemos é olhar para nós. Agora você tem que se concentrar em se recuperar, eu sempre digo aos jogadores. Hoje chegaremos a Barcelona ao amanhecer, amanhã toca a recuperação e, na segunda -feira, já voamos para o Dortmund, mas não há desculpas, apenas nos concentramos no campo “, disse ele.

“Hoje todo mundo deu um passo à frente. No início de novembro, sofrimos e, depois que o intervalo no Natal foi diferente. A chave foi a derrota contra o Atlético, perdemos, mas jogamos muito bem e com essa confiança que começamos o ano. Os jogadores precisam de mais recuperação, mas não podemos controlar isso. Hoje não queríamos fazer muitas rotaçõesé por isso que era importante manter uma equipe semelhante à de Dortmund “, concluiu.