Hansi Flick, o arquiteto que reconstruiu o Barcelona

Em menos de um ano no clube, Flick conseguiu o que Valverde, Setién, Koeman e Xavi poderiam fazer: que o Barça é uma equipe reconhecível, com um DNA que o torna diferente do resto.

Ele FC Barcelona Ele recuperou o valor mais importante que havia perdido por vários anos, identidade.

No trecho final de uma temporada que toca a excelência, a equipe está viva e em posições de privilégio para lutar por todos os títulos disponíveis (3).

No entanto, além de se o principal objetivo é ou não conquistar campeonatos, esse Barça já venceu desde que o presidente Joan LaPorta tomou a decisão – política e que na época parecia injusta – sem Xavi Hernández contratar Hansi Flick.

Em menos de um ano à frente do clube, o alemão alcançou o que Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman e o próprio Xavi: que o Barcelona é uma equipe reconhecível, com um DNA que o torna diferente do resto.

Hoje existem poucas vozes que apontam para o Barça como a equipe que pratica o melhor futebol em toda a Europa, com um estilo definido que eles abraçam e nos quais eles acreditam cegamente.

Hansi Flick, durante um treinamento em Barcelona. Efe

MENTALIDADE

A equipe de pretexto não está mais (o clima, o cronograma, o tribunal, os árbitros etc.), recuperou a memória, apelou à pedreira e novamente compete e vence com a dignidade e a personalidade exigida por sua história.

O maior mérito do treinador alemão está na disciplina e na confiança que ele implementou no clube. Os experimentos, desculpas e discursos derrotistas terminaram, porque no Barça não há lugar para renúncia, com tudo e que os golpes dos anos anteriores foram dolorosos.

Também não há jogador de futebol mimado ou “amigos” do treinador. É óbvio que a competição é parada e a melhor jogada, independentemente de idades, nomes ou hierarquia.

Vários jogadores de futebol, Pedri, um deles, declararam que a equipe treina cada vez melhor em relação à última campanha, o que lhes permitiu manter os mais de 90 minutos em cada jogo.

O filme é extremamente rigoroso com o tema físico e é um dos pilares, para que o Barça esteja passando por um momento imbatível.

A aparência imperturbável do sargento é apenas uma fachada, já que seus próprios jogadores revelaram que, no tratamento próximo, há tempo para brincar e estabelecer uma conexão para transmitir confiança e, acima de tudo, liberdade.

O FC Barcelona derrotou o Borussia Dortmund por 4 a 0 na primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões.

ESTILO

Embora o Barça tenha um estilo e filosofia que o torne único, o filme não é descascado com eficiência e, se necessário, menos elaboração para atingir a meta, esse caminho é seguido.

A equipe atual é Chameleonic, assim como tem grandes passagens de verticalidade e de apostas no desequilíbrio, há um ponto durante as partidas em que a bola é abraçada, na saída limpa dos pés do goleiro não se dividem mais após um ou dois toques.

Não é que o Barcelona de Flick renuncie ao ‘tiki-taka’, é que ele aumentou suas ferramentas para não se tornar previsível. Tão simples ou mais complexo.

E em homenagem à verdade, parece difícil para alguém – o segundo clube – ter uma queixa até agora.

Eu respeito

Barcelona perdeu o respeito na Europa e na própria liga. Desde a partida de Leo Messi, ele deixou de ser uma equipe assustadora e que praticamente em cada local foi plantado para impor condições.

Evidentemente, isso diminuiu os jogadores, causou uma atmosfera de desconfiança e insegurança.

Não era mais um lugar atraente ou o sonho de ouro de qualquer jogador de futebol para o Barça, e Flick conseguiu reverter essa situação.

A pedreira é a grande bandeira deste projeto e não há ninguém melhor do que os meninos com mais de 10 anos na instituição para recuperar os valores e a confiança perdidos.

Eles nem estão se sentindo menos do que ninguém, não há pânico cênico ou atitudes derrotistas.

“Sim, podemos vencer o trigêmeo, somos Barça”, Lamine Yamal, a jóia Culé de 17 anos que pretende escrever uma história inesquecível no clube e no futebol.

Personalidade, orgulho e respeito são valores que não estarão ausentes deste Barça, que foi reconstruído dos pilares que Hansi Flick semeou, o ‘arquiteto’.