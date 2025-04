Hantavírus raro que matou a esposa de Gene Hackman mata mais três pessoas

Três vítimas na cidade de Mammoth Lakes sucumbiram ao hantavírus … que foi o que matou a esposa do lotador, Betsy Arakawa Para.

A Divisão de Saúde Pública de Saúde e Serviços Humanos do país de lua anunciou esta semana a morte devido ao HPE para HPS no HPS no HPS nos HPs nas 330 milhas a leste de São Francisco.