Harvey Weinstein mudou -se temporamente de Rikers Island para o Hospital Bellevue

O produtor de cinema desonrado está indo para o Hospital Bellevue depois de seu advogado Imran Ansari E seu consultor de saúde no estado de Nova York Craig Rothfeld Solicitou com sucesso o tribunal para movê -lo como por sua saúde deteriorada.

Muitas das doenças de Weinstein também foram listadas no documento … incluindo câncer, diabetes, doença arterial coronariana extensa, dor no peito devido à redução do fluxo de fluxo sanguíneo inundado para o coração, apnéia obstrutiva do sono, traseiro da tireóide e pernas das pernas, obesidade, dor baixa crônica inferior, anemia e hipertensão.