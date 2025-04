Hegseth compartilhou planos militares detalhados no segundo bate -papo de sinal que incluía sua esposa e irmão

CNN

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, compartilhou planos detalhados sobre uma operação militar contra os houthis no Iêmen em um segundo bate -papo em grupo de sinalização que incluía sua esposa, advogada e irmão, três pessoas familiarizadas com o bate -papo disseram à CNN.

A revelação ocorre quando alguns dos conselheiros mais próximos de Hegseth começaram a soar o alarme sobre o julgamento do secretário, incluindo seu ex -secretário de imprensa, John Ullyot, e três ex -altos funcionários de Hegseth demitiram na semana passada – seu principal consultor Dan Caldwell, o deputado do Selnick e Colin Carroll, que serviu como chefe do funcionário para o deputado para o deputado, o chefe do funcionário do deputado.

“Faz um mês de caos total no Pentágono. De vazamentos de planos operacionais sensíveis a demissões em massa, a disfunção é agora uma grande distração para o presidente – que merece melhor de sua liderança sênior”, disse Ullyot em comunicado obtido pela CNN.

O segundo bate -papo de sinal é um acréscimo ao que Hegseth costumava se comunicar com funcionários do gabinete no mês passado sobre planos militares, que agora está sob investigação do inspetor -geral interino do Departamento de Defesa. O bate -papo foi criado durante o processo de audiência de confirmação como uma maneira de os aliados mais próximos de Hegseth de criar estratégias, disseram duas das pessoas familiarizadas com o assunto.

Mas Hegseth continuou usando o bate -papo, que estava em seu telefone pessoal, para se comunicar com eles depois que ele foi confirmado, disseram as pessoas. Semelhante ao primeiro bate -papo de sinal, que foi revelado publicamente pelo Atlântico depois que seu editor foi por engano incluído pelo consultor de segurança nacional Mike Waltz, os planos militares que Hegseth compartilhou no segundo bate -papo de sinal foram sobre greves contra os houthis, disseram o povo.

O irmão de Hegseth, Phil, assim como seu advogado Tim Parlatore, ambos têm empregos no Departamento de Defesa. Mas sua esposa, Jennifer, não a inclui regularmente durante o início de seu mandato em reuniões com líderes estrangeiros. Não está claro se todos no segundo chat de sinal têm uma autorização de segurança.

A CNN entrou em contato com o porta -voz de Hegseth para comentar. O New York Times foi o primeiro a relatar o segundo bate -papo de sinal.

As notícias do segundo bate -papo de sinal seguem os dias de tumulto no Departamento de Defesa, depois que Hegseth demitiu Caldwell, Selnick e Carroll e transferiu seu chefe de gabinete, Joe Kasper.

Na semana passada, os porta -vozes do Pentágono disseram que o caos resultou de uma investigação de vazamentos. Uma série de vazamentos sobre planejamento militar para o Canal do Panamá e o Oriente Médio, sobre uma possível consolidação dos comandos combatentes e sobre um briefing classificado na China para Elon Musk na Pentágono havia abalado em meados de março, disseram fontes à CNN. Então, ele e Kasper lançaram uma sonda de vazamento, completa com testes de polígrafo.

Hegseth começou a atacar e suspendeu de que altos funcionários militares, bem como alguns de seus conselheiros mais próximos, estavam vazando para prejudicá -lo, acrescentaram as fontes. E eles disseram que os disparos são apenas um sintoma da disfunção que envolveu o escritório de Hegseth nas últimas cinco semanas, pois vazamentos e brigas o deixaram cada vez mais suspeito de até mesmo de seus consultores de longa data mais próximos.

Caldwell, Selnick e Carroll escreveram no sábado em uma declaração conjunta de que estão “incrivelmente decepcionados com a maneira pela qual nosso serviço no Departamento de Defesa terminou” e negou informações sobre vazamentos.

“Autoridades sem nome do Pentágono caluniaram nosso caráter com ataques infundados em nossa porta. Todos nós três servimos nosso país com honra de uniforme – para dois de nós, isso incluía implantações para as guerras no Iraque e no Afeganistão. E, com base em nosso serviço coletivo, entendemos a importância da segurança da informação e trabalhamos todos os dias para protegê -la”, escreveram eles. “No momento, ainda não nos disseram para o que exatamente fomos investigados, se ainda houver uma investigação ativa, ou se houve uma investigação real de ‘vazamentos’ para começar”.

Ullyot, que serviu como secretária de imprensa de Hegseth até o início deste mês, também disse no domingo que “não é verdade” que Caldwell, Selnick e Carroll foram demitidos por vazar informações confidenciais.

“Enquanto o departamento disse que realizaria testes de polígrafo como parte da sonda, Nenhum dos três recebeu um teste de detector de mentiras “, disse Ullyot.” De fato, pelo menos um dos três disse aos ex -colegas diretamente que os investigadores o aconselharam que ele estava prestes a ser liberado oficialmente de qualquer irregularidade. Infelizmente, a equipe de Hegseth desenvolveu o hábito de se espalhar e facilmente desmascarados de falsidade anonimamente sobre seus colegas ao sair pela porta. ”

Hegseth também se preocupou cada vez mais com a investigação do inspetor -geral sobre o uso do sinal, disseram as fontes.

Caldwell, Selnick e Carroll esperam ser entrevistados como parte dessa investigação, acrescentaram as fontes.

A turbulência levantou mais preocupações sobre o julgamento e as prioridades de Hegseth entre funcionários atuais e ex -ex -funcionários e vem quando o Pentágono está executando uma grande operação militar no Oriente Médio contra os houthis, movendo ativos para a região em caso de guerra mais ampla entre Israel e Irã e tropas e equipamentos para a fronteira sul.

“Mesmo fortes apoiadores do secretário como eu deve admitir: o último mês foi um colapso completo no Pentágono-e está se tornando um problema real para o governo”, disse Ullyot.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.